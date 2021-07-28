Sık yaşanan kırıklar osteoporoz belirtisi olabilir

Özellikle kadınları etkileyen ve yaşam kalitesi için son derece önemli olan osteoporoz, genellikle belirti vermeden ilerliyor. Ancak bazı noktalara dikkat ederek hastalığı önleyebilmek mümkün.

Sık kırıklar, yaşın ilerlemesiyle birlikte gelen en yaygın sorunlardan biridir. Sorun ciddidir çünkü iyileşmek kolay değildir ve zaman alır. Beraberinde gelen ağrılar da başka bir zorluktur.

Çalışmalar, sık kırıkların osteoporoz belirtisi olabileceğini göstermektedir ve osteoporozu olan insanların demans ve alzheimer gibi bilişsel sağlık sorunlarına daha yatkın olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, hastalığa dikkat edilmelidir.

Kadınlar, osteoporoza daha yatkındır.

KEMİK SAĞLIĞI İLE BİLİŞSEL GERİLEME BAĞLANTILI

Osteoporoz, kemik kütlesi eksikliği ve kemik dokusu kaybı nedeniyle kemiklerin zayıf ve kırılgan hale geldiği bir hastalıktır. Hastalık genelde erken belirti vermez.

Kemik, sürekli yenilenen canlı bir dokudur. Bir yandan yeni kemik oluşurken, aynı zamanda eski kemikler yok edilir (kemik erimesi). Osteoporoz, ya yeni kemik oluşumunun azalması ya da kemik erimesinin artması ya da her ikisinin aynı anda olması nedeniyle ortaya çıkar.

Osteoporozda kemikler daha çok gözenekli hale gelir, daha ince ve daha kırılgandırlar ve travmaya karşı daha az dirençlidirler, kolayca kırılabilirler. Osteoporotik kırıkların en sık görüldüğü yerler bilek, kalça ve omurlardır.

Araştırmalara göre, kemik sağlığı ve bilişsel gerileme bağlantılıdır. Bu nedenle, kemikle ilgili herhangi bir sorununuz varsa, kemik sağlığı ile birlikte bilişsel gerilemeyi izlemeniz önerilir.

BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Osteoporoz semptom üretmez, ağrı yapmaz veya herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Bununla birlikte, kemiklerin büyük kırılganlığı nedeniyle, osteoporoz hastalarında semptomları belirleyen kemik kırıklarının büyük sıklıkla ortaya çıkmasıdır.

Menopoz sonrası kadınlarda osteoporozda en sık görülen kırıklar, sırtta çok keskin ağrıya neden olan ve esas olarak boyunda ilerleyici ağrı olarak belirti veren omur kırıklarıdır. Bu ağrı yerini mikro kırıklar tarafından üretilen donuk ve daha sürekli bir ağrıya bırakabilir ve bu genellikle tanıya götüren semptomdur.

İleri yaşlarda osteoporoz tipik olarak uzun kemiklerde, özellikle bilekte ve daha çok kalçada kırıklara neden olur. En yaygın semptomlar omurga kırıkları, mikro kırıklar, çeşitli vücut ağrıları ve omurga ezilmesidir.

Osteoporoz için kadın olmak ve osteoporotik kırığı olan doğrudan bir akrabanızın olması gibi bazılarını değiştiremeyeceğiniz birçok risk faktörü vardır.

Diğer risk faktörleri şunlardır:

- Yetersiz miktarda kalsiyum alımı,

- Düşük D vitamini seviyeleri,

- Sigara ve alkol,

- Günde üç fincandan fazla kahve veya eşdeğeri kafein alımı,

- Fiziksel aktivite eksikliği,

- Erken menopoz (45 yaşından önce),

- Sağlıklı kemikler için hayati önem taşıyan östrojen üretiminin azalmasıyla ilişkiliyse adet dönemi kaybı,

- Romatoid artrit, astım ve diğer durumlar için ilaçların uzun süreli kullanımı,

- Tiroid hastalığı veya aşırı aktif tiroid bezi,

- Romatizmal eklem iltihabı,

- Kronik karaciğer ve böbrek hastalığı,

- Crohn hastalığı, çölyak hastalığı ve diğer iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları gibi vücudun besinleri emme yeteneğini etkileyen durumlar.

OSTEOPOROZU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Osteoporozun önlenmesi, hayati öneme sahiptir. Kemik yoğunluğunu korumak ve artırmak için yeterli kalsiyum ve D vitamini alımını sürdürün ve günlük olarak fiziksel egzersiz yapın. Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, kasların kemikleri hareket ettirmesini gerektiren egzersizlerin kemik yoğunluğunu koruduğunu ve hatta artırabileceğini göstermiştir.

İşte osteoporozdan kaçınmak için birkaç ipucu:

Aktif kalın

Aktif kalmak, kemik sağlığını korumanıza yardımcı olabilir. Pandemi sırasında hareketsizlik, osteoporoz hastalarının sayısını artırdı. Masa başı bir işiniz varsa, aralarda düzenli molalar vermeniz önerilir. Ayrıca telefonda konuşurken yürüyebilir veya boş zamanınız olduğunda sadece merdiven kullanarak büyük bir etki oluşturabilirsiniz.

Diyet

Diğer önemli besinlerle birlikte kalsiyum açısından zengin bir diyet kemik sağlığı için iyidir. Kemik sağlığını korumak için günlük diyetinize yumurta, süt, badem, baklagiller ve meyveleri dahil edin.

Egzersiz

Günlük 30 dakikalık bir egzersiz seansı kemik sağlığınız için harikalar yaratabilir. İleri yaştaki kişiler için yaşlarına göre doğru egzersizleri seçtiğinizden emin olun.

Kafein alımını sınırlayın

Hepimiz sabah çayını/kahvesini severiz. Ancak çok fazla kafeinin kemik yoğunluğumuzu etkileyebileceğini ve onları normalden daha hızlı kırılgan hale getirebileceğini biliyor muydunuz? Bu nedenle, çay, kahve ve gazlı içecekleri sınırlayarak kafein alımını sınırlamak gerekir.

Susuz kalmayın

Yeterli su içmek kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur. Kemik iliği, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin üretiminden sorumludur. Su, diğer besinlerle birlikte kalsiyumu kemiklere getirir. Bu nedenle, yeterince su içmiyorsanız, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir diyet yemek işe yaramaz. Su ayrıca, kemik kütlesinde iltihaplanma ve bozulmaya neden olabilecek toksinlerden kurtulmanıza yardımcı olur.