Sindirim sorunlarına ve tansiyona en doğal çözüm! İşte kuru incirin az bilinen faydaları... İncir ve kuru incir, içerisinde barındırdığı A, E, K vitaminleri ile biliniyor. Pek çok rahatsızlığa ve sağlık sorununa çözüm olabilen kuru incir, bakın hangi hastalıklara şifa oluyor...

En yararlı gıdalardan olan incir ve kuru incir, içerisinde çokça vitamin ve mineral barındırıyor. Antioksidan açısından zengin olduğu bilinen ve birçok hastalığa karşı direnci arttıran kuru incir, ayrıca tansiyon başta olmak üzere sindirim sorunlarına da oldukça iyi geliyor. İşte kuru incirin az bilinen faydaları...

Kuru incirin az bilinen faydaları şaşırtıyor!

Tatlı krizleri için birebir olan kuru incirin yanı sıra, yaş incirin daha çok çeşit vitamin ve mineral içerdiği biliniyor. Fakat yaş incirin faydaları kadar kuru incirin de pek çok faydası bulunuyor.

Diyet lifi içeren ve lif bakımından çokça zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidratlar da barındırıyor.

Kabızlığın tedavisinde büyük yarar sağlıyor

Sindirim sorunlarına büyük oranda iyi geldiği bilinen kuru incir ayrıca kabızlığın tedavisinde de çokça iyi geliyor.

Fakat meyveler kurutulduğunda içerisindeki şeker oranlarının yükseldiği biliniyor. Bu sebeple yüksek şeker içeren bu tür gıdalar dikkatli tüketilmeli.

Tansiyonun kontrol altında tutulmasına destek oluyor

Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de içerisinde su oranının düşük olduğu biliniyor. Ayrıca kuru meyveler yüksek potasyum içeriyor. Bu sayede kan basıncını dengeler ve tansiyonun kontrol altında tutulmasına da destek olur.