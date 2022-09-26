Sindirim sorunlarını bitiriyor: Elma ve tarçınlı detoks suyu

Sindirim sorunları mı yaşıyorsunuz? Sindirim sorunlarını iyileştiren ve çok güçlü antioksidan özelliklere sahip elma ve tarçınla tatlandırılmış suyu deneyebilirsiniz...

Aromalı sular, vücut detoksu için en iyi yollardan biridir. Sindirimini iyileştirmek ve daha fazla antioksidan almak isteyenler için mükemmel olan elma ve tarçın bazlı bir detoks suyu da bunlardan biridir.

Birçok meyve ve sebze çeşidiyle mükemmel detoks suları yapabilirsiniz. Çok basit ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen bu içecekler, meyve ve sebzelerde bulunan aktif bileşenlerin faydalı özelliklerini sağlar ve bu nedenle, hazırlanan ürünlere bağlı olarak farklı etkilere sahip olur.

Sindirimi desteklemek veya güçlü antioksidanlar almak için tarçın ve elma ile tatlandırılmış suyu deneyebilirsiniz.

Nasıl hazırlanır?

Bir sürahiye 1 litre soğuk su dökün ve 1 çubuk tarçın ve 1 veya 2 elma ekleyin.

Elmada bulunan besin maddelerini daha iyi salmak için suya daldırmadan önce hafifçe ezin.

Suyu en az 4-5 saat buzdolabında bekletin (almak istediğiniz lezzetin yoğunluğuna göre daha uzun süre de bırakabilirsiniz).

Elmayı yiyerek suyu doğrudan için veya önce içeceği süzün.

Elma ve tarçın detoks suyunun faydaları

Elmalı ve tarçınlı detoks suyu güçlü antioksidan özelliklere sahiptir ve sindirim sistemini iyileştirir. Elmalar antioksidanlar, fitosteroller ve bağırsak hareketlerini destekleyen ve kan kolesterol seviyelerini azaltan suda çözünür bir lif olan pektin içerir.

Tarçın güçlü bir doğal antioksidandır, kan dolaşımını uyarır ve kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca antibakteriyel, antiseptik, uyarıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir.

Elmalı ve tarçınlı detoks suyunun kısa sürede vücutta oluşturduğu etkiler şunlardır:

- Sindirimi iyileştirir ve bağırsakların çalışmasını kolaylaştırır.

- Kan şekeri seviyelerini dengeler.

- Dolaşımı iyileştirir.

- Ağrıları, özellikle artrite bağlı ağrıları ve aynı zamanda adet döngüsüne bağlı ağrıları azaltır.

- Boğaz ağrısını hafifletir.

- Hafıza ve bilişsel işlevleri geliştirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Enerji verir ve vücudu canlandırır.

- Yağ yakımına ve dolayısıyla fazla kiloların atılmasına yardımcı olur.