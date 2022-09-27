Sindirimi en zor 10 yiyecek

Sindirimi zor bazı besinler, şişkinlik ve mide yanması gibi sindirim bozukluklarının ötesinde uyuşukluk ve konsantrasyon zorlukları gibi birçok farklı sağlık sorununa neden olabiliyor...

Sindirimi en zor yiyecekler nelerdir? Bu, belki de dışarıda yemek yedikten ve aşırı bir susuzluk duygusuyla geçirilen bir geceden sonra kendinize sık sık sorduğumuz bir sorudur.

Birçok kişi sindirim bozukluklarından şikayet.i ve bu sorunun, sindirimi daha zor olan yiyeceklerin tüketimi nedeniyle ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. Sindirimle ilgili sorunlar çoğu zaman sadece şişkinlik, ağırlık ve mide yanması değil, aynı zamanda yorgunluk, uyuşukluk, uykusuzluk, konsantrasyon bozuklukları ve ani ruh hali değişiklikleri dahil olmak üzere sindirimle ilgili durmayan çeşitli rahatsızlıklara neden olur.

Bu tür sorunların kaynağında, sindirimi daha zor olan yiyeceklerin yanı sıra, yaşam tarzı vardır. Örneğin, saatlerce aç kalmak ve daha sonra aşırı yemek yemek, şişkinlik, mide yanması ve uyuşukluk gibi sorunlara yol açma riski taşır.

Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı ilk adımdır. Ne yediğiniz kadar, ne zaman yediğiniz de önemlidir. Belirli yiyecekleri aldığınız günün saatine dikkat etmek önemlidir.

Bunlar haricinde sindirimi zor olduğu için çeşitli rahatsızlıklara yol açan besinler de vardır. Peki, hangi yiyeceklerin sindirilmesi daha zordur?

Pizza

Midede çeşitli problemlere yol açabilecek yiyeceklerden biri pizzadır. Zayıf sindirilebilirliği birkaç faktöre bağlıdır. Her şeyden önce hamur iyi mayalanmadığı takdirde zor sindirilir ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarına neden olur.

Ayrıca pizzanın içeriği ne kadar zenginse, o kadar fazla protein, yağ, şeker ve tuz içerir, bu da sindirimi engeller ve uykusuzluğu ve diğer birçok rahatsızlığı tetikler.

Pizza midede kalmışsa, sindirim fonksiyonlarını kolaylaştırmanın en ideal yolu bol su içip yürüyüşe çıkmaktır.

Hamur işleri

Börek ve hazır kruvasan gibi hamur işlerini sindirim problemleriniz varsa özellikle akşamları tüketmemeniz gerekir.

Sindirim süreçlerini engelleyen doymuş yağlar ve rafine şekerler açısından zengindirler.

Kızarmış yiyecekler

Köfteler ve cipsler gibi kızarmış yiyecekler genel olarak sofrada vazgeçilmesi zor olan gıdalardır, ancak tüm kızarmış gıdalar yüksek yağ içeriği nedeniyle sindirim sorunlarına neden olur.

Haftada en fazla bir kez, tercihen öğle yemeğinde kızartma tüketmek daha iyidir. Kızartmaları her zaman aynı öğünde, emilimini yavaşlatan lif bakımından zengin çiğ sebzeler ve karaciğerin işini hafifleten polifenoller ile birlikte tüketmek gerekir. Polifenoller meyve ve sebzelerde bol miktarda bulunur.

Süt

Süt, şişkinliği arttırdığı düşünüldüğü için genellikle diyetten tamamen çıkarılan bir besindir. Ancak süt sadece sütün doğal şekeri olan laktoza karşı toleransı olmayanlarda mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Genellikle alımından sonraki ağırlık hissi, masada hangi besinlerler birleştirildiği ile bağlantılıdır. Klasik kahvaltılık gevrekler gibi şeker ve yağ bakımından zengin yiyeceklerle çok miktarda tüketmek, sindirim bozukluklarını tetikleyebilir ve sindirimi yavaşlatabilir.

Lahana

Yavaş sindirim problemi olanlar lahana, brokoli, karnabahar ve karalahana tüketimini sınırlandırmalıdır. Bu sebzeler aynı zamanda onları rezene veya enginar gibi diğer çeşitlerden daha az sindirilebilir kılan yüksek bir kükürt içeriğine sahiptir.

Salam ve sosis

İşlenmiş etler, karaciğer ve mideye aşırı yüklenen ve sindirim süreçlerini daha zorlu hale getiren protein içeriğine ve aşırı yağa sahiptir.

Ayrıca aşırı miktarlarda susuzluk hissini uyaran ve akşamları uykusuzluğa neden olabilen sodyum açısından çok zengindirler.

Et

Özellikle kırmızı et, diğer protein kaynaklarına göre daha uzun sindirim süreleri gerektirir.

Bu, mide boşalmasını yavaşlatan proteinlerin ve yağların varlığına bağlıdır. Ancak bu tamamen bırakmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak haftada en fazla 2 kez ve genel olarak şişkinlik veya sindirim probleminiz varsa öğlen saatlerinde tüketilmesi tavsiye edilir.

Süt ürünleri ve peynirler

Süt ürünleri ve peynirler safra üretimini artıran ve karaciğere aşırı yüklenilmesine neden olan yağlar açısından zengindir. Aynı öğünde et veya işlenmiş et gibi sindirimi daha da karmaşıklaştıracak diğer hayvansal protein kaynaklarıyla birleştirmekten kaçınılması gerekir.

Meyve ve sebzelerle birleştirilebilir. Özellikle ananasta bulunan bromelain sindirim sürecini kolaylaştırır.

Baklagiller

Baklagiller (nohut, bezelye, fasulye, mercimek) sağlıklı bir diyette asla eksik olmaması gereken besinlerdir. Ancak doğru tüketimleri önemlidir.

Kabuğu ile olanları sindirmek daha zordur ve özellikle zaten sindirim problemleriniz varsa, şişkinlik ve reflü de dahil olmak üzere çeşitli sorunlara neden olabilirler.

Sarımsak ve soğan

Sarımsak ve soğan çok sayıda faydalı özelliğe sahip olmalarına rağmen, mide ve sindirim sorunlarına neden olarak ağırlık ve şişkinlik hissine yol açabilir.

Her ikisi de kükürt açısından çok zengindir, bu bazı durumlarda karaciğer ve sindirimin çalışmasını daha karmaşık hale getirebilen bir bileşiktir. Soğanın ayrıca yüksek oranda fruktan içeriği vardır. Bu madde, bazı durumlarda bağırsak gazı ve gaz üretimini destekleyen şekerlerdir.

Halihazırda sindirim problemleriniz varsa tavsiye, tüketim sıklığını ve miktarını sınırlamaktır.