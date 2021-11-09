Sindirimi olumsuz etkileyebilecek sıklıkla yapılan 6 hata

Yeme alışkanlıklarınızda izleyeceğiniz birkaç farklı adım sayesinde sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanın inceliklerine gelin birlikte göz atalım!

Yemekten hemen sonra uyumayın, banyo yapmayın, egzersiz yapmayın veya çok fazla su içmeyin. Bunlar, sağlıklı bir diyet sürdürmek için izlenmesi gereken en temel kurallardan bazılarıdır. Ancak mükemmel diyet planı arayışımızda, bu alışkanlıklara dikkat etmeyi unutuyoruz ve sonuçta kendimize yarardan çok zarar veriyoruz.

Diyetinizde bazı sağlıklı değişiklikler yapmaya hazır mısınız? Fazla kilolardan kurtulmak ya da sadece daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek istiyorsanız, hazırladığımız bu önemli bilgiler tam da size göre! İşte, diyet yaparken kaçınmanız gereken bazı hatalar;

1. SOĞUK SU İÇMEK

Yaz mevsiminde ya da spordan hemen sonra susuzluğunuzu gidermek için soğuk su içmeyi seviyor musunuz? Ancak yemek sırasında veya hemen sonrasında tüketmek, vücudunuzun istenmeyen yağları parçalama kabiliyetine müdahale ederek sindirimi engelleyebilir. Yemekten sonra sadece bir yudum su için, ancak sıcaklığın vücuttaki tüm organlara ulaşması için normal olması gerekir.

2. YETERİNCE YAĞ TÜKETMEMEK

Çoğu diyet sizden yağları yok etmenizi ister. Son zamanlarda uzmanlar, yağ yıkımını hızlandırmanın en etkili yolunun yağ tüketmekten geçtiğini söylemektedir. Vücudumuzun düzgün çalışması ve özellikle kilo verme sırasında iltihapla savaşması için bazı sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden, gün içerisinde yeteri kadar kuru yemiş, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağ içeren gıdalardan tüketmeye özen gösterin.

3. AYAKTA YEMEK YEMEK

Ayakta yemek yediğinizde, aşırı yemeye daha yatkınsınız. Bu şekilde yemek yemek ayrıca, daha çok acıkmanıza, şişkinlik ve gaz oluşumuna neden olur. Yediğiniz duruş, sindirim sürecinde çok önemli bir rol oynar. Bu yüzden doğru duruşu korumak bir zorunluluktur, bu yüzden asla ayakta durmamalı ve su içmemelisiniz. Masada dik bir şekilde yenilen yemeklerin sindirimi her zaman daha kolay olur.

4. ÇOK HIZLI YEMEK

Çok hızlı yemek sadece kilo alma riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda insülin direnci de dahil olmak üzere diğer sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Yiyecekleri düzgün çiğnediğinizde daha küçük parçalara bölünür ve vücudunuzun besinleri emmesini kolaylaştırır. Bu yüzden, lokmalarınızı uzun uzun çiğneyip yutmanızda ve her lokmanızın arasına biraz koymanızda fayda var.

5. YİYECEKLERİ YANLIŞ EŞLEŞTİRME

Belirli türdeki yiyecek kombinasyonları ve seçimleri, hem mide hem de vücut dengesini olumsuz yönde etkileyebilir. Uzmanlar, yanlış yiyecekleri eşleştirme konusunda dikkatli olmanız gerektiğini, aksi takdirde hazımsızlık, şişkinlik ve gazla karşılaşabileceğinizi söylüyor. Bazı yanlış eşleştirmeler konusunda dikkat etmeniz gereken en önemli konu, iki sindirimi zor gıdayı aynı anda tüketememektir.

6. ÖLÇÜLÜ YEMEK YEMEMEK

Düzenli egzersiz yapsanız da ölçülü yemeseniz bile, fazla yemek kilo almanıza neden olabilir. Aşırı yemek vücudunuzdaki toksinleri artırabilir ve sizi rahatsız edebilir. Kalori miktarınızın artmasının yanı sıra, mideniz çok miktardaki yiyeceği sindirebilmek için çok fazla asit salgılamak zorunda kalır. Bu zamanla kalıcı bir reflü problemine ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.