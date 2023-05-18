Sinsice yaklaşıyor! Erişkinlerin yüzde 35'i sessiz katil hipertansiyonun pençesinde Bilinci artırmak ve erken tanı sizi koruyabilir. Hipertansiyon, sonuçları açısından çok hayati bir rahatsızlık.

AA

Tedavi edilmediğinde adeta "sessiz katile" dönüşen, damar yatağına hasar vererek etkilerini yıllar içinde gösteren hipertansiyon, erişkin nüfusun yüzde 35'ini etkiliyor.

Her yıl 17 Mayıs'ta "Dünya Hipertansiyon Günü" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

En sık görülen kronik hastalıklardan biri.

Damarlardaki kan basıncı normalden fazla ise

Damarlardaki kan basıncının normalden fazla olması şeklinde tanımlanan hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 10 kişiden yaklaşık 3'ünde görülüyor.

Kalıcı hasar yaratabiliyor

Tanı konulmayan ve tedavi edilmeyen hipertansiyon, böbrek, beyin, kalp ve damar sisteminde kalıcı hasar yaratabiliyor ve bu nedenle küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor.

Burun kanamaları

Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışları hipertansiyonun en sık rastlanan belirtileri olarak gösteriliyor.

Şişmanlık

Şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı tuz kullanımı, diyabet ve yaşlılık, hipertansiyonun en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

"Çocuklarda da çeşitli nedenlerle yüksek tansiyon gelişebiliyor"

Yüksek tansiyonun kontrol altına alınmaması halinde inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma gelişmesine neden olabileceği vurgulanıyor. Çocuklarda da çeşitli nedenlerle yüksek tansiyon gelişebileceği ve 3 yaşından itibaren tüm muayenelerinde tansiyonunun ölçtürülmesi tavsiye ediliyor.

Tansiyon hastası olmamak için neler yapmalı?

Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık gibi etkenlerin ortadan kaldırılmasıyla yüksek tansiyonun kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Bunlar yeterli olmadığı takdirde hekim kontrolünde ilaç başlanması, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takip edilmesi, ilaçların önerilen dozda ve sürede aksatılmadan kullanılması gerektiğine işaret ediliyor.

"Hareketi arttırmalı, ilaç kullanmalı ve tuz tüketimi azaltılmalı"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, hipertansiyonun yaygın görülen bir hastalık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: