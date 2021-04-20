Şırnak'taki Ilıcalı köyü, karantinaya alındı

Çok sayıda kişide koronavirüs tespit edilen Ilıcalı köyü, bugün itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar karantina maksadıyla kapatıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü, çok sayıda kişide koronavirüs tespit edilmesiyle 20 Nisan'dan itibaren ikinci duyuruya kadar karantinaya alındı.

Henüz ne zamana kadar devam edeceği belirtilmeyen karantinaya ilişkin kaymakamlıktan açıklama yapıldı.

KÖYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Karantinaya ilişkin Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Ilıcak köyünde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 20 Nisan 2021 tarihi saat 07.00'den itibaren ikinci bir karara kadar karantina kararı alınmıştır. Bu kapsamda köye giriş-çıkışlar yasaklanmış olup zorunlu sebepler bulunması halinde kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılacaktır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları bu süre içerisinde Vefa Sosyal Destek Ekipleri tarafından karşılanacaktır." denildi.

İHTİYAÇLAR İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Belediye Başkanı Habip Aşan ise köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüttüklerini belirtip, karantina nedeniyle alınan tedbirlere uyulması için çağrıda bulundu.





















