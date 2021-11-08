Sırt ağrılarının en yaygın 10 nedeni

Kronik sırt ağrısıyla mücadele ediyor ve buna sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak istiyorsanız, sizin için sıraladığımız sırt ağrısına neden olan alışkanlıklara gelin birlikte göz atalım…

Sırtınızdaki ağrılar günlük yaşantınızı olumsuz etkiliyorsa, bu konuda yalnız değilsiniz. Yaş ilerledikçe sırt ağrısı yaygın bir durum haline gelebilir, ancak insanlar günlük alışkanlıklarının buna ne kadar yol açtığının farkında değiller.

Yapılan bir araştırmaya göre, nüfusun yüzde 80'i hayatlarının bir noktasında sırt ağrısı çekiyor. Sırt ağrınız kronik hale geldiğinde, günlük yaşamınıza müdahale eder. Bazen sırt ağrısının arkasındaki nedenleri belirlemek, sizi olası ağrılardan koruyabilir. İşte, kronik sırt ağrılarına neden olan sıklıkla yapılan hatalar;

1. AYNI POZİSYONDA UZUN SÜRE OTURMAK

Sürekli olarak aynı pozisyonda oturmak, bel ağrılarının en temel nedeni olarak gösterilebilir. Otururken duruşunuzu korumak gerçekten çok önemlidir, bu yüzden her zaman dik oturmalısınız. Uzun süre belirli bir pozisyonda oturmanın yanlış duruş ile birleşmesinde sırt ağrısı kaçınılmazdır. Mutlaka belirli aralıklarda bulunduğunuz ortamda yürümeyi ihmal etmeyin.

2. YÜKSEK TOPUKLU AYAKKABI GİYMEK

Egzersiz yaparken veya yürürken yanlış ayakkabı giymek ve 3 santimden uzun topuklu ayakkabılarla dolaşmak, sırt ağrınızın en yaygın suçlularından bazılarıdır. Birçoğumuz sadece şık görünmek için bizi rahatsız eden topuklu veya rahatsız ayakkabılar giyeriz. Ancak bu, ayaklarınıza ve omurganıza baskı yapar. Sırt sağlığınızı olumsuz etkileyen seçimlerden uzak durun.

3. RAHATSIZ YATAKTA UYUMAK

Sırt ağrılarının başka yaygın sebeplerinden biri de size uygun bir yatakta uyumamanızdır. Fazla yumuşak ve aşırı sert yataklar omurga sağlığını olumsuz etkiler. Ayrıca, çok eski yataklar da sırtınıza aşırı baskı uygulanmasına yol açabilir. Bel ağrılarından muzdaripseniz, yatağınızın durumunu mutlaka kontrol edin.

4. HAREKET EKSİKLİĞİ

Aktif bir hayatınız yoksa bu sizin için sorun haline gelebilir. Vücudunuzun düzenli harekete ihtiyacı vardır; bu ihtiyaçlar ancak spor yaparak karşılanabilir. Aksi takdirde, vücudunuz sertleşir ve sırt ağrısına katkıda bulunabilir. Hareketsizlik süreniz uzadıkça bel kısmında hafiften sizi rahatsız edecek sinyallere kulak verin.

5. SİGARA İÇMEK

Sigaranın ciğerlere zarar verdiğini duymayan yoktur. Peki, omurga sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu biliyor muydunuz? Sigara içmek kalsiyum emilimini azaltır ve yeni kemik büyümesini engeller. Ayrıca, sigaradan sık sık öksürmek sırt ağrısına neden olabilir.

6. FAZLA KİLOYA SAHİP OLMAK

Fazla kilolu olmak sizi sırt ağrısı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için daha yüksek bir risk altına sokabilir. Aşırı kiloluysanız sırt ağrısı çekme olasılığınız daha yüksektir çünkü sırtınızın kaslarına ve kemiklerine fazladan yük bindirebilir. Unutmayın, diyetle ye da sporla vereceğiniz her 10 kilo, omurganıza binen yükü 1 kilo düşürecektir.

7. UYKU BOZUKLUKLARI

Uyku bozuklukları, bağışıklığınızı düşürerek sizi hastalıklara daha açık hale getirebilir. Kötü uyku alışkanlıkları sizi ayrıca, acıya karşı daha duyarlı olmanıza yol açar. Uykusuzluk çekiyorsanız, sırt ağrısı daha da kötüleşebilir. Sırt ağrılarınız varsa, kendinizi uykunun iyileştirici etkisine bırakmanız gerekebilir.

8. YANLIŞ YAPILAN AĞIRLIK HAREKETLERİ

Günlük egzersiz rutininizin bir parçası olarak ağırlık kaldırıyorsanız, bunu doğru yapın. Aksi takdirde, ağırlık kaldırma sırasındaki kötü duruş, sırtınız da dahil olmak üzere vücudunuzun herhangi bir bölümünü incitebilir ve kronik ağrıya neden olabilir.

9. KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Günlük diyetlerinde yeterli miktarda kalsiyum, D vitamini ve diğer temel besinleri almayanlarda sırt ağrısı gelişme riski daha yüksektir. Omurga sağlığınız için dengeli beslenme alışkanlıkları edinmeye çalışın. Ayrıca, kilo vermek için yapılan ağır diyetlerden de uzak durun.

10. EGZERSİZ HATALARI

Spor esnasında yanlış duruşlar yapmak, aşırı fiziksel egzersiz yapmak, çok fazla esnemek ve aceleyle egzersiz yapmak, kaslarınızı strese soktuğu için sırt ağrısına neden olabilir. Hatta bazı durumlarda yapılan ters hareketler, belinizde veya omurganızda kalıcı hasarlara sebep olabilir. Egzersizden önce ısınma ve sonrasında soğuma hareketlerini yapmayı ihmal etmeyin.