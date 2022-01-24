Sırt ağrısının 10 yaygın ve endişe verici nedeni

Omurga romatizmasından böbrek taşlarına kadar birçok ciddi sağlık sorununun belirtisi olabilen sırt ağrılarına zamanında müdahale etmek, hayati önem taşıyor. İşte dikkat edilmesi gereken 10 durum.

Sırt ağrısı hakkında genellikle endişelendiren şey ağrının yoğunluğudur. Bu aslında kısmen doğrudur. En kötü hastalıklar, özellikle ilk aşamalarında daha az acı vericidir.

Sırt ağrısının en yaygın nedeni kaslardaki sorundur ve bu tür ağrılar çok yoğun olabilir. Kas ağrısı, günlük hayatın kalitesini bozması dışında şu anda zararlı olarak görülmemektedir.

Hemen hemen herkes hayatında en az bir kez şiddetli ağrı yaşar. Tekrarını önlemek için doğru ve zamanında tepki vermek gerekir. Kas ağrısı, belirli bir hareket nedeniyle ortaya çıkar veya hareketle yoğunlaşır ve genellikle dinlendikten sonra azalır.

Sebepsiz yere ortaya çıkan ve hareketten etkilemeyen ağrı, belirli bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Ağrı istirahatten sonra yoğunlaşıyor ve azalmıyorsa ve 3 aydan uzun sürüyorsa kapsamlı testler yapmak gerekir.

SIRT AĞRISININ 10 YAYGIN NEDENİ

Acil tıbbi yardımın gerekli olduğu iki durum vardır. Kasık ve kalça çevresinde ağrıyla birlikte idrar kaçırma ve omurganın kırılmasına neden olabilecek travmalarda mutlaka acil yardım alınmalıdır. Bunlar, gerçekten göz ardı etmemeniz ve acil tıbbi müdahale gerektirmeniz gereken iki durumdur, ancak yüzde 100 korkunç bir şeye işaret edeceği anlamına gelmez.

Bunlar dışında sırt ağrısının en yaygın ve endişe verici 10 nedeni şunlardır:

Böbrek Enfeksiyonu

Yandaki lomber omurgada sürekli ağrı ile ateş başlayana kadar böbrek enfeksiyonu uzun süre tespit edilemez. Böbrek bölgesindeki baskı, sırtın o kısmında son derece güçlü bir ağrıya neden olur.

Omurgada Çökme Kırığı

Omurga çökmesi genellikle uzun süreli kortikosteroid veya tiroid hormonları kullanımı ile ortaya çıkar ve en sık 55 yaşından sonra görülür. Bu sorunun en büyük işaretlerinden biri omurgada sınırlı harekettir.

Akciğer, Meme veya Prostat Kanseri Metastazları

Akciğer, meme veya prostat kanserinin metastazları (yayılması) da sırt ağrısına neden olabilir çünkü bu kanserler, bazen omurganın kemik yapılarını etkiler ve yayılır. Ağrı, hareketle değişmez ve kademeli olarak gelişir.

Bel Fıtığı

Belirli pozisyonlarda yoğunlaşan ve bacak ve ayakta daha yoğun yayılan şiddetli ağrı ile karakterizedir.

Omurilik Kanseri

Pozisyona ve aktiviteye göre sürekli kötüleşen ve artan, geceleri yoğunlaşan ağrı görülür. Her zaman birkaç genel hastalık belirtisi ile birlikte gelir.

Omurga Enfeksiyonu

Tespiti çok zordur ve tespit edilmesi uzun zaman alır. Değişmeyen, bazen ateş ve azalmış bağışıklık ile derin ve sürekli bir ağrı olarak ortaya çıkar.

Böbrek Taşları

Güçlü ağrı ataklarından kaynaklanırlar, hareketten etkilenmezler ve esneme ile azalmazlar.

Karın Atardamarı Bölgesindeki Anevrizmalar

Karın atardamarı bölgesindeki anevrizmalar, omurga boyunca en büyük atardamarda kalp atışlarıyla eş zamanlı olarak titreşen ağrıya neden olacak yağ birikimleridir. Esas olarak kalp hastalığı geliştirmeye yatkınlığı olan kişilerde görülür.

Omurga Romatizması (Ankilozan Spondilit)

Ankilozan spondilit yani omurga romatizması, uzun süreli sabah tutukluğu ile tanınabilen ve yavaş ve belirsiz bir şekilde ilerleyen omurga ve pelvisin iltihaplı bir hastalığıdır.

Mesane ve Bağırsak Kontrolünün Kaybı

Bu çok endişe verici bir sorundur ve çoğu zaman bu organlara normal sinir uyarısını kısmen veya tamamen engelleyen lomber diskin bir çıkıntısıdır. Omurgadaki ağrı şiddetli veya zayıf olduğunda dinlemek ve görmezden gelmemek gerekir. Kas - kemik ağrısı hareketin etkisi altında değişirken, bazı daha karmaşık durumlar refleks kaybı ve kas zayıflığı olarak kendini gösterir ve ağrının şiddeti pozisyon değiştirirken, gerilirken değişmez ve çoğu zaman istirahatte yoğunlaşır.

SIRT AĞRISINI RAHATLATMAK İÇİN İPUÇLARI

Genellikle sırt ağrılarına karşı sonra soğuk kompres uygulanır. Soğuk, kan damarlarının daralmasına neden olur ve iltihaplanma süreci varsa iltihabın yayılmasını önler. Omurganın ağrılı durumlarında haklı olarak soğuk kompres kullanımı çok nadirdir. Sırt ağrısının nedeni çoğunlukla kas gerginliği olduğundan, sıcak kompres ve ısı kullanımı daha yaygındır. Isı, kan damarlarının genişlemesine neden olur ve böylece kasları gevşetir.

Sırt ağrısı aşırı efordan kaynaklanıyorsa 2-3 gün dinlenmek fazlasıyla yeterlidir. Ancak, katı dinlenme tavsiye edilmez ara sıra yürüyüşler yapılmalıdır. Yatakta yatarken, bel üzerindeki gerilimi azaltmak için yastığı dizin altına yerleştirmek en iyisidir.

Germe ve gevşeme egzersizleri de ağrıyı anında giderebilir. Ayrıca belirli nefes egzersizleri de yapabilirsiniz:

- Yerde yatarken nefes alın ve nefes verin, böylece nefes verirken karın kaslarınızı harekete geçirerek sırtınızı yere bastırırsınız.

- Sırt üstü yatarken, bir bacağınızı kaldırın ve diğer bacağınızı karnınıza çekin ve birkaç saniye bu şekilde kalın. Ardından diğer ayağınızla yapın. Bu, belinizi hafifçe gerecektir.

- Yere sırtüstü uzanın, ayaklarınızı dizlerinize kadar yüksek bir yüzeye koyun (kanepeye uzatmak gibi). Mekik çekiyormuş gibi üst gövdenizi kaldırmaya çalışın. Üst gövdeyi kaldırmak karın kaslarını harekete geçirecek ve böylece sırt kaslarını gerecektir. Yukarı doğru hareketlenirken yaparken nefes verin, karın kaslarını harekete geçirin ve egzersizi daha verimli hale getirin.

- Önceki egzersizle aynı pozisyonda, bir bacağınızı diğer bacağınızın üzerine yerleştirin. Sağ dirsek ve sol dizinizi birbirine değdirmeye çalışın. Sıklıkla siyatik sinire baskı yapan kalça kaslarında derin bir gerginlik hissedeceksiniz.