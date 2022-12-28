Sırta sürüldüğünde öksürük bitiyor: Tentürdiyot kafesi nasıl yapılır?

Geçmeyen öksürük krizini durdurmada inanılmaz etkili olan tentürdiyotu uyumadan önce sırta kafes çizerek sürmeniz yeterli olacaktır.

Öksürük, bugünlerde çocuktan yetişkine herkesin kurtulmak istediği bir durum. Kronik hale gelen ve geçmeyen öksürük krizleri, günlük hayatı da oldukça etkiliyor.

Öksürükle başa çıkma yolları hem ilaçlarla hem doğal çarelerle araştırılıyor.

Öksürük nasıl geçer sorusuna son günlerin popüler yanıtı ise herkesi şaşırttı. "Tentürdiyot kafesi" yöntemi ile öksürüğün geçtiğiniz duyanlar, denemek istiyor.

Alternatif tıp bilgisiyle hastalıklara çare olan Dr. Ender Saraç'ın tavsiye ettiği tentürdiyot ile kış aylarındaki öksürüğe veda edebilirsiniz. Peki tentürdiyot öksürüğü geçirir mi? Tentürdiyot kafesi nasıl yapılır? Sırta tentürdiyot sürmek ne işe yarar? Sizler için araştırdık...

Öksürük için sırtınıza sürün

Tentürdiyot, yaraların nikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu bir solüsyondur. Derideki zararlı bakterileri ciddi biçimde azaltır. Batikon ile karıştırılmaması gerekir.

Tentürdiyot kafesi olarak bilinen tedavi yöntemi ise oldukça basittir. Pamuğun üzerine tentürdiyotu bolca dökünüz. Ardından sırta dikey ve yatay olmak üzere pamuğu sürdürünüz.

Hemen üstüne sıcak bir havlu konulması gerekmektedir. 2 günde 1 uygulayabileceğiniz bu yöntem ile kronik öksürük, balgam ve soğuk algınlığından kurtulacaksınız.

Tentürdiyot içeriğindeki zengin iyot ile enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirmektedir.