Şişkinliğe neden olan 8 hastalık

Şişkinliğe neden olan 8 hastalık

Şişkinlik çoğunlukla baklagiller ve lahana gibi gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır, ancak bazı hastalıklar da bu rahatsızlığa neden olabilir. İşte şişkinliğe neden olabilen 8 hastalık.

Şişkinlik, genel olarak bağırsak gazının birikmesinden kaynaklanır. Bu gazlar atılmazsa birikerek ağrıya neden olur. Ayrıca bir kişi hava yuttuğunda midede sıkışmaya neden olabilir. Şişkinliğe en çok neden olan yiyecekler lahana, karnabahar, brokoli, bezelye, fasulye, bakla, mercimek gibi bakliyatlar ve kepek ekmeği, kepekli ekmek ve kahvaltılık gevrekler gibi genel olarak nişastalardır.

Bağırsak şişkinliğinin belirtileri sindirim sisteminde guruldama ve bazen karında gerginlik ağrıları ve gazdır. Şişkinlik şiddetli ve ağrılıysa kabızlık gibi diğer bağırsak rahatsızlıklarından ayırt etmek bazen zor olabilir. Şişkinlik genellikle komplikasyonlara neden olmaz.

Ancak bazı hastalıklar da şişkinliğe neden olabilir. İşte şişkinliğe neden olan 8 hastalık.

Laktoz intoleransı

Birçok insan, süt veya süt ürünleri içtikten sonra şişkinlik yaşamanın tamamen normal olduğunu düşünür. Ancak çoğu durumda bunun nedeni laktoz yani süt şekeri hassasiyetidir.

Şişkinliğe eşlik eden semptomlar yüksek bağırsak hareketleri, ishal, döküntüler veya diğer cilt problemleridir. Bu durum, vücut yeterince laktaz enzimi üretmediğinde meydana gelir. Bu nedenle vücut süt şekerini düzgün bir şekilde parçalayamaz.

Bu durumda süt ve süt ürünlerinden kaçınmaya veya laktozsuz olanları tüketmeye çalışın.

Bakteri çoğalması

İnce bağırsak sendromu, ince bağırsakta bağırsak bakterilerinin aşırı büyümesidir. Bu durumda şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi şikayetler ve karın krampları ortaya çıkar.

Vücut, bağırsak bakterilerinin aşırı büyümesine karşı çeşitli şekillerde kendini savunur, ancak bazı durumlarda bakteriler aşırı çoğalırlar. İnce bağırsak sendromu durumunda, ince bağırsaktaki bakteriler sindirilmemiş karbonhidratları fermente eder ve bunun sonucunda çeşitli gazlar ile laktik ve asetik asitler oluşur. Bu hastalıktan şüpheleniliyorsa, tanı nefes testi ile doğrulanabilir.

Histamin intoleransı

Histamin intoleransı, yüksek histamin içeriğine sahip yiyecekleri yedikten sonra ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bu tür yiyecekler ananas, papaya, avokado, fındık, çikolata ve diklofenak veya aspirin gibi bazı ilaçlardır.

DAO (diamin oksidaz) adı verilen enzim, histaminin parçalanmasından sorumludur. Enzimin yokluğunda veya işlevinin azalması durumunda, yıkımı önemli ölçüde yavaşlar ve histamin açısından zengin yiyecekler yedikten sonra şişkinlik, mide bulantısı, baş ağrısı ve yüzde yanma hissi gibi alerji benzeri semptomlar ortaya çıkar.

Glüten intoleransı

İshal, şişkinlik, kilo kaybı ve anemi, sedef hastalığı veya egzama gibi cilt semptomlarının eşlik edebileceği glüten intoleransından da kaynaklanabilir.

Kan testi ve gastroskopi ile teşhis edilebilir.

Pankreas yetmezliği

Pankreas hormonları şeker metabolizmasını düzenler ve enzimleri, yiyeceklerle tüketilen proteinlerin, yağların ve karbonhidratların sindiriminde rol oynar.

Pankreas yetmezliği durumunda yiyeceklerin sindirimi ve emilimi için yeterli sindirim enzimi üretilmez. Karın ağrısı, yemekten sonra hoş olmayan bir dolgunluk ve şişkinlik hissi ile birlikte ortaya çıkar. Bunun nedeni, vücudun yediği yiyecekleri gerektiği gibi işleyememesidir.

Sarımsı, parlak ve çoğunlukla çok miktarda yağlı dışkı da duruma eşlik edebilir.

Tiroid hastalıkları

Tiroid bezi az çalışırsa metabolizma yavaşlar, bunun sonucunda bağırsak fonksiyonu zayıflar, kabızlık ve gaz gelişir. Eşlik eden bir semptom kilo alımıdır.

Psikolojik durumlar

Ruhsal rahatsızlıklarda solunum değişir, daha hızlı ve daha aceleci olur. Bu da hava yutulmasına ve şişkinliğe neden olabilir.

Çeşitli gevşeme teknikleri, nefes egzersizleri ve psikoterapi, psikolojik bozuklukların hafifletilmesine ve böylece şişkinliğin giderilmesine yardımcı olabilir.