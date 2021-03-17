Şişkinliği önlemenin 8 doğal yolu

Birçok farklı nedenden dolayı oluşabilen şişkinlik, özellikle tekrar ettiği durumlarda günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Peki, midedeki şişkinlik nasıl önlenebilir? İşte cevabı...

Şişkinlik genellikle aşırı gaz üretiminden veya bağırsak kasılmalarındaki bozulmadan, gıdanın sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olan kasların hareketinden kaynaklanır. Zaman zaman herkes şişkinlik yaşayabilir. Kadınlar erkeklerden daha fazla şişkinlik yaşama eğilimindedir ve genellikle adet dönemlerinde şişkinlik semptomları şiddetlenir.

Midede şişkinliğe neyin sebep olduğunu anlamak, onu nasıl azaltacağımızı belirlemenin ilk adımıdır.

Şişkinlik genellikle sindirim sisteminde gaz birikiminden kaynaklanır.

Gaza şunlar neden olabilir:

- Aşırı yeme

- Yemek yerken veya bir şey içerken hava yutmak

- Sakız

- Sigara içmek

- Baharatlı, kızarmış veya yağlı yiyecekler gibi belirli yiyecekler

Diğer şişkinlik nedenleri arasında şunlar bulunur:

Kabızlık: Zor olan veya normalden daha az sıklıkla gerçekleşen bağırsak hareketleriyle karakterize bir durumdur.

Gastroparezi: Gecikmiş mide boşalmasına neden olan bir durumdur.

Bağırsak hassasiyeti: Belirli gıdalara karşı toleranssızlık veya irritabl bağırsak sendromu.

İnce bağırsakta aşırı bakteri üremesi: Kişinin ince bağırsağında alışılmadık derecede büyük bir bakteri popülasyonuna sahip olduğu tıbbi bir durumdur.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLEMENİN 8 DOĞAL YOLU

Hiç kimse mide şişkinliğini sevmez ve şişkinlik yaşamak istemez. İşte şişkinlik için bazı doğal ipuçları.

1. Daha küçük öğünleri daha sık tüketin

Şişkinliğe yatkın insanlar midelerinde daha büyük miktarlarda yiyeceklere biraz daha duyarlı olabilirler. Bu nedenle gün içinde daha sık küçük öğünler yemek mide şişkinliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Ek olarak, bu yeme düzeni kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve iştahınızı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, küçük ve sık öğünler, daha verimli bir metabolizmaya yardımcı olabilir. Daha verimli bir metabolizma, vücudunuzun karbonhidratları, proteini ve yağları uygun şekilde kullanmasını sağlar.

2. Hava ve gaz yutmaktan kaçının

Yemek yerken veya bir şey içerken hava yutmak şişkinliğe katkıda bulunabilir. Gazlı içecekler büyük bir suçludur. Gazlı içeceklerdeki karbonatlı baloncuklar hava cepleridir ve midenizde birikerek şişkinliğe neden olabilirler.

Sakız çiğnemek veya içecekleri pipetle içmek, çok miktarda hava yutulmasına neden olabilir. Yemeğinizi iyice çiğneyerek, yiyeceklerle yuttuğunuz hava miktarını azaltabilir ve ayrıca daha küçük porsiyonlarla bağlantılı olarak yemenizi yavaşlatabilirsiniz.

3. Herhangi bir gıda intoleransını ortadan kaldırın

Doğru sindirilmeyen besinler şişkinliğe neden olabilir. Birçok farklı nedenden kaynaklanabilen gıda intoleransları, geçmeyen şişkinliğin en büyük nedenleri arasındadır.

Yaygın gıda intoleransları şunlardır:

Laktoz: Laktoz intoleransı olan kişiler, laktozu (sütteki şeker) sindirmeye yardımcı olan laktaz enziminin düşük seviyeleri nedeniyle laktozu sindiremezler.

Glüten: Glüten intoleransının var olup olmadığı konusunda hala pek çok tartışma var, ancak bazı kişilerde buğday, arpa ve çavdarda bulunan bir protein olan glütene karşı vücutta olumsuz tepkiler oluşabiliyor.

4. Gaz oluşturan yiyecekleri sınırlayın

Fasulye, bezelye ve mercimek gibi baklagillerin gaza neden olduğu bilinmektedir. Vücudun parçalanmakta zorlandığı rafinoz adı verilen yüksek miktarda kompleks şeker içerirler. Lif bakımından da zengindirler ve lif alımındaki ani artış gaza neden olabilir.

2011 yılında yapılan bir inceleme, börülce yiyenlerin barbunya veya kuru fasulye yiyenlere göre daha az şişkinlik yaşadıklarını buldu. Bu çalışmada akılda tutulması gereken önemli şey, dört hafta sonra, insanlar artan life uyum sağladıkça tüm besinler için gaz seviyelerinin normale dönmesidir.

Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgil sebzeler de rafinoz açısından zengindir, bu nedenle şişkinliğe neden olabilirler. Ama aynı zamanda vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin oldukları için sağlıklı bir diyetin de parçasıdırlar. Bu sebzeleri buharda pişirmek şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Şişkinliğe neden olan bazı yiyecekleri daha az tüketmeyi ve porsiyon büyüklüğünüzü azaltmayı deneyin.

5. Kabızlıktan kaçının

Kabızlık, şişkinliği şiddetlendirebilir. Kabızlığı hafifletmenin yaygın yolları şunlardır:

- Yulaf kepeği, kuruyemişler, yağlı tohumlar, fasulye, mercimek, bezelye ve bazı meyve ve sebzelerle çözünür lif alımını artırın. Diyetinizdeki lifi arttırırken, vücudunuzun buna alışabilmesi için bunu yavaşça yapın, aksi takdirde kabızlığı kötüleştirebilir.

- Özellikle lif alımınızı artırdıkça, yeterince sıvı tükettiğinizden emin olun. Sıvılar yiyecekleri sindirmenize ve bağırsaklarınızın düzenli kalmasına yardımcı olur.

- Aktif kalın. Haftada 5 gün en az 30 dakika egzersiz yapın.

- Tuvalete gitmek için normal bir zaman planlayın. Yeterli zamanınız olduğundan emin olmak, daha sağlıklı bağırsak hareketine sahip olmanıza yardımcı olabilir. Bu, vücudunuzun bir rutine girmesine yardımcı olacaktır.

6. Şeker alkollerine karşı dikkatli olun

Şeker alkoller alkol sınıfına kimyasal olarak girmekle birlikte (etanol) olarak alkol içermezler. Şeker alkolleri genellikle sakızlarda ve şekersiz yiyeceklerde bulunur. Bazı kişilerde şeker alkolleri, sindirim sisteminde tamamen emilmediğinden şişkinliğe neden olabilir. Bu, bağırsaklarda fermantasyona neden olarak gaza ve şişkinliğe yol açar.

Mannitol, sorbitol ve ksilitol gibi şeker alkollerinden kaçınmaya çalışın. Şeker eritritol genellikle daha iyi tolere edilir, ancak büyük dozlarda alındığında şişkinlik dahil sindirim sorunlarına neden olabilir.

7. Probiyotikleri deneyin

Probiyotikler, doğru miktarda yenildiğinde sağlık yararları sağlayan iyi bakterilerdir. Bu bakteriler bağırsaklarda çoğalır ve orada yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasında bir denge kurmaya yardımcı olur. Bu, gaz ve şişkinlik semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Probiyotikler, yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimchi ve miso gibi fermente gıdalarda doğal olarak bulunur.

8. Sindirim enzimi takviyeleri

Şişkinlikle ilgili birçok sorun, vücudumuzun belirli yiyecekleri düzgün şekilde sindirememesinden kaynaklanır. Reçetesiz satılan ek enzimler, bu yiyeceklerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olabilir.

Yaygın takviyeler şunlardır:

Laktaz: Süt şekeri laktozunun parçalanmasına yardımcı olan bir enzim. Bu, laktoz intoleransı olan kişiler için yararlıdır.

Sindirim enzimleri: Baklagiller, sebzeler ve tam tahıllar gibi yiyeceklerde bulunan karmaşık karbonhidratları sindirmeye yardımcı olur.

CİDDİ BİR DURUMUN BELİRTİSİ OLABİLİR

Çok yaygın olmamakla birlikte, şişkinlik ciddi bir tıbbi durumun belirtisi olabilir. Aşağıdaki semptomların yanı sıra şişkinlik meydana gelirse, yardım almanız önerilir:

- İştahta değişiklikler veya yeme güçlüğü

- İshal

- Kusma

- Kilo kaybı

- Ateş

- Parlak kırmızı dışkı

- Siyah veya koyu kestane rengi dışkı

- Şiddetli karın ağrısı

Sonuçta midede şişkinliğe neyin sebep olduğu, altta yatan nedene bağlıdır. Çoğu durumda, şişkinlik küçük sorunlardan kaynaklanır ve birkaç yaşam tarzı değişikliği veya doğal ilaçlar işe yarar.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.