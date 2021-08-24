Şişkinlik yaşayan kadının karnında kist tespit edildi

Uyku sırasında vücudunun içerisinde hareketlilik olduğunu fark ederek doktora giden Yasemin Yılmaz’ın karnından, 9 aylık bebek boyutuna ulaşan kist çıktı.

Diyarbakır’da yaşayan İngilizce öğretmeni Yasemin Yılmaz, küçük yaşlardan beri karnında oluşan şişlik ile yaşıyor.

Şişliğin genetik veya yedikleriyle bağlantılı olduğunu düşünen Yılmaz, koronaya yakalanarak daha sonra farklı hastalık belirtileri görmeye başladı.

Karnındaki şişkinliğin arttığını ve geceleri yatarken uyuma pozisyonuna göre karnında hareketlilik oluştuğunu fark eden Yılmaz, doktora başvurdu.

KARNINDAN 2,5 KİLOLUK KİST ÇIKTI

Yılmaz’a ilk başta hamile olduğu söylense de gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Karnında 25 santimetrelik kist bulunan Yılmaz, acil tedavi için memleketi Eskişehir’e geldi. Tedavi sürecinde kistin, enfeksiyona yol açarak farklı organlara doğru yayıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ameliyata alınan Yılmaz'ın karnındaki 2 buçuk kilogram ağırlık ve 25 santimetrelik boyuta ulaşan kist başarıyla alındı.

"HAMİLE HAYATI YAŞIYORDUM"

Yatarken karnına dokunduğu zaman eline bir kitle geldiğini belirten Yılmaz, “Geçen ocak ayında Covid-19’a yakalandım ve Eskişehir’e ailemin yanına geldim. Koronavirüsü çok ağır geçirdim, yaklaşık 1 ay yataktan çıkamadım. Bu süreçte birkaç kez kanamam oldu. Ben bunları Covid-19’a bağlıyordum. 1 ay geçtikten sonra doktorların ilaçlarıyla bir şekilde ayağa kalktım ve görev yaptığım ile geri döndüm. Okula döndüğümde hep bir koşturma içerisindeydim ama ben karnımdaki kitleyle bunu yaşıyormuşum ve bilmiyordum. Diyarbakır’a döndüğümde normalde şişkin olan karnım daha fazla şişti. Sanki 9 aylık bebek varmış gibi bir hale geldi. Yatarken karnıma dokunduğumda elime bir kitle geliyordu. Hamile gibi bir hayat yaşıyordum; geceleri 20 kez idrara çıkıyordum. Geceleri hareket ediyordu.” dedi.

"9 AYLIK BEBEK BOYUTUNA ULAŞMIŞ"

Karnındaki kitlenin 9 aylık bir bebeğin boyutuna ulaştığının altını çizen Yılmaz, “Araştırma yaparak İhsan Hoca'yı buldum. Daha sonra Eskişehir’de beni muayene etti. Karnımdaki kitleyi gördüğünde o da çok şaşırdı. Artık 9 aylık bebek boyuna ulaşmış. Boyutunun dışında enfeksiyon yayıyormuş. Ameliyata girdim. Zor bir ameliyat geçirmişim, çıktığımda karnımı dümdüz gördüm. Çok daha sağlıklıydım. Hocadan duyduğuma göre organlarımı yavaş yavaş sarmış ve kalbe doğru ilerliyormuş.” diye konuştu.

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