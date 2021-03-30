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- Sivas'ta ambulans uçak yeni doğan bebek için havalandı
Sivas'ta ambulans uçak yeni doğan bebek için havalandı
Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü.
- İHA
- 30.03.2021 - 14:15
- Güncelleme : 30.03.2021 - 15:01
Sivas Numune Hastanesi'nde yeni doğan erkek bebekte kalp rahatsızlığı tespit edildi.
Yapılan ilk incelemelerin ardından bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe Hastanesi'nde devam edilme kararı alındı.
Sivas Numune Hastanesi'nden ambulansla alınan Demirkaya bebek, Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi.
AMBULANSLA ANKARA'YA GETİRİLDİ
Yeni doğan bebek, Ankara’dan Sivas’a gelen uçak ambulansla Ankara Hacettepe Hastanesi'ne sevk edildi. Demirkaya bebeğin tedavisine Ankara Hacettepe Hastanesi'nde devam edileceği öğrenildi.