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    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü

    Kaza geçiren Caner Şakrak’ın yarısı kopan başparmağı, göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü. Şakrak’ın başparmağı, 3 haftalık sürecin sonunda kurtarıldı.
    • 23.12.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:14
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    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü

    Sivas’ta 19 yaşındaki Caner Şakrak (19), geçirdiği kazada sol el başparmağının bir kısmını kaybetti.

    Parmağını tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya olan Şakrak, Sivas Devlet Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

    Şakrak’ın kopan parmağı, Op. Dr. Halid Atasoy tarafından göbeğine dikilerek yeniden büyütüldü.

    3 haftalık sürecin ardından Şakrak, başparmağına yeniden kavuştu. Geçtiğimiz günlerde göbekten ayrılan parmağın, hareket fonksiyonlarını geri kazandığı görüldü.

    “Dokuyu karnında yaşattık”

    İHA’nın haberine göre; gerçekleştirdiği ilginç yöntemle hastanın parmağına geri kavuşmasını sağlayan Op. Dr. Halid Atasoy, fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Hastamızın yaklaşık 6 hafta önce yaralanması oldu. Parmağı orta kısmından itibaren tamamen kopmuştu. Bize ilk geldiğinde yaralanmanın 8. saatindeydi. İlk etapta parmağı yerine diktik. Çok parçalı bir yaralanması olduğu için 2. haftanın sonunda parmakta kararma oldu. Parmakta fonksiyon kaybı ve kısalma olmaması için parmağı hastanın göbeğine gömdük. Buradaki dokuyu karnında yaşattık. İç kısımları yeniden bağdaştırdık. Başparmak fonksiyonları çok önemlidir. Parmağın hareket fonksiyonlarını kaybetmeden parmağı kurtarmış olduk.”

    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü VİDEO

    “Hiç umudum yoktu”

    Caner Şakrak ise umudunu yitirmişken yeniden parmağına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Kazadan sonra acil bir müdahale ile ameliyat yapıldı. Hiç umudum yoktu. İlk ameliyattan sonra parmağımın ucu siyahlaşmaya başladı. Parmağımı kesin kaybettiğimi düşündüm.

    “Zor bir operasyon oldu”

    Hocamız yeni bir müdahale yapılabileceğini söylediğinde yeniden umutlandım. Sağ olsun hocam da umudunu kesmedi. Parmağımı karnıma gömdüler. Zor bir operasyon oldu. Şimdi parmağım çok iyi, gayet mutluyum. Hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” dedi.

    Tedavi sürecinde Caner Şakrak ile ilgilenerek yaranın enfeksiyon kapmasını önleyen hemşire Ayşe Kavurmacı, “Hastamız 3 hafta kliniğimizde yattı. Bu süreçte enfeksiyon kapmaması çok önemliydi. Gerekli hassasiyetleri gösterdik ve enfeksiyon kapmasını önledik. Sağlığına kavuşması, parmağını yeniden kullanabilmesi ve doktorumuzun başarısı bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.

    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü #1

    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü #2

    Sivas’ta kopan parmak, göbekte büyütüldü #3


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