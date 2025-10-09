Sivas'ta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti, göğsünden 3 kilogramlık tümör çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki hasta, bir süredir devam eden nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucunda hastanın sağ göğüs kafesi içinde yaklaşık 3 kilogram ağırlığında tümör tespit edildi.

3 KİLOGRAMLIK TÜMÖR ÇIKARTILDI

Tümörün hem akciğere hem de kalbe baskı yaptığı belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonla tümör tamamen çıkarıldı.

Daha önce yapılan biyopsi sonucunda lezyonun, soliter fibröz tümör olduğu tespit edildi.

"BU BÜYÜKLÜKTE TÜMÖR İLK KEZ ÇIKARTTIK"

Bu tür tümörlerin genellikle iyi huylu olduğu, ancak büyük boyutlara ulaştığında hayati organlara baskı yaparak ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, "Bu büyüklükte bir tümörü ilk kez çıkardık. Kliniğimiz, bu tür nadir vakaları başarıyla tedavi edebilecek donanıma sahip. Yaklaşık 10 ay önce benzer kanser ameliyatlarına başladık ve başarılı sonuçlar alıyoruz." dedi.

HASTANIN GENEL DURUMU İYİ

Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın yakın zamanda taburcu edilmesinin planlandığı öğrenilirken, bu tür tümörlerin tamamen çıkarılması halinde hastanın iyileşme sürecinin genellikle olumlu seyrettiği vurgulandı.