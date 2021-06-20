Sıvılardaki kalorilerin farkında olun

Bazı içecekler düşündüğümüzden daha fazla kalori sağlar, bu nedenle toplam enerji alımı hesabında dikkate alınması gerekir. İşte sıvı tüketiminde kalori açısından dikkat edilmesi gerekenler.

Katı gıdalarda çok çeşitli kalori aralıkları olduğu gibi sıvı gıdalarda, yani içeceklerde de tam vardır. Bazı içecekler düşük kalorili veya kalorisiz olabilirken, bazıları ise tam bir kalori bombası olabilir. Bu nedenle, ne içtiğimize bağlı olarak farkında olmadan fazla kalori alma hatasına düşebileceğimizi her zaman aklımızda tutmalıyız.

Sıvıları dikkate almak, özellikle günlük kalori miktarının dikkate alınması gereken zayıflama yöntemlerinde çok faydalı olabilir. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz: Peki, bu kadar kalorili içecekler nelerdir? İşte ayrıntılar...

MEYVE SUYU TUZAĞI

İster evde taze sıkılmış, ister paketli olsun, genel olarak meyve meyve sularının sağlıklı bir gıda olduğunu düşünülür ve içerdiği kaloriler doğrudan göz ardı edilir. Bir meyve suyunun, evde taze sıkılmış olsa bile, bir şeker kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Bu tür içecekler her zaman dengeli tüketilmelidir. Fazla tüketimi her durumda, kalori ve şeker alımında önemli bir artışa neden olur.

BÜYÜK DÜŞMAN: ALKOL

Ayrıca, kötü sıvı listesinin başında tüm biçimleriyle alkol gelir. Alkollü içeceklerle ilgili en kötü şey, yüksek enerji alımlarında yatmıyor. 1 gr alkol yaklaşık 7 kalori veriyor. Sadece 1 kadeh kadar alkollü içecek 250 kalorinin üstünde bir enerjia alımına neden oluyor. Bunun haricinde alkolün sağlığı bozduğu da onlarca araştırmada gösterilmiştir.

SPORCU İÇECEKLERİNİN HEPSİ İYİ DEĞİL

Kalori içeriğinin görmezden gelindiği bir diğer ünlü içecek grubu ise izotonik içeceklerdir. Sporcular göz önüne alınarak gerekli gramajlarda basit karbonhidratlar içeren bu tür içeceklerin profesyonel sporcular üzerindeki etkisi, egzersiz sonrası toparlanmayı arttırmak için normal bir genel popülasyonda tüketilmesiyle aynı olmayacaktır. Bu içeceklerin genellikle şeker ilavesiz versiyonları vardır. Önce şekerin görünmemesi gereken içerik listesine, ardından beslenme tablosuna bakmalısınız.

YAZ KLASİKLERİ

Ayrıca, basit şeker açısından da zengin olan ve vücut için ekstra kalori ve gereksiz besinler sağlayan gazlı veya gazsız içecekleri zaten biliyorsunuz.

Şimdi, yılın bu zamanında bu gazlı içeceklere bir de içine bol şeker eklenebilen aromalı kahveler ve buzlu içecekler ekleniyor: Hepsi lezzetli ve ferahlatıcı ancak kalori açısından oldukça yüksek oldukları için tüketilen miktarı göz önünde bulundurmak çok büyük önem taşıyor.

İYİ İÇECEKLER DE VAR

Yukarıdakilerin hepsini gördükten sonra, madalyonun diğer yüzünü gözden geçirelim. Şimdi, boş zamanlarımızda bize eşlik edebilecek, ancak günü gereksiz kalori veya basit şekerle doldurmayan, dost canlısı içeceklere odaklanıyoruz:

Su ya da sade soda, serinletici bir içecektir ve ikisi de 0 kalori içerir. Ayrıca iyi miktarda mineral sağlarlar.

Meyvelerle tatlandırılmış doğal sular da harika bir seçenektir. Gününüzü biraz canlandırmak için buzlu çay gibi şeker ilavesiz içecekleri de tercih edebilirsiniz.

Doğal meyve suları içecekseniz, meyvenin tüm lifini koruyan smoothie veya püre versiyonunu tercih edebilşir ve örneğin biraz kırılmış buzla kıvam verebilirsiniz.

Sırrın ölçülü olduğunu, dengeli beslenmede çok radikal olmaya, bir şeyi tamamen yasaklamaya gerek olmadığını ve ölçülü bir şekilde her şeyin tüketilebileceğini unutmayın.