Vücudunuzun farklı bölgelerinde çıkan sivilcelerin altında farklı nedenler yatıyor. Sebebi bilinmeyen sivilcelerin tedavisi de oldukça zorlaşıyor. İşte sivilcelerin çıkış yerleri ve nedenleri..
Yüzünüzde, boynunuzda, sırtınızda ve vücudunuzun birçok farklı bölgesinde çıkan sivilce ve akneler, farklı nedenlerle oluşmaktadır.
Sivilce tedavisindeki ilk çözüm, neden olam faktörlerin ortaya çıkarılması ve ona göre bir tedavi uygulanmasıdır.
Çıkan aknelerin hangi bölgelerde ve neden oluştuğunu anlamlandırmak sorunu ortadan kaldırmak için atılacak ilk adımdır.
Uyku düzeni, sindirim sistemi, horman düzensizliği, beslenme ve cilt tipinize göre birçok faktörün etkisi olmasıyla birlikte farklı noktalarda sivilcelere rastlamak mümkündür.
İşte vücudunuzda sivilcelerin çıkış yerleri ve nedenleri..
YÜZ BÖLGESİNDE SİVİLCE
Yapılan araştırmalara göre yüzün dış bölümlerinde ortaya çıkan sivilceler, hormonal dengesizlikler ve cilt yüzeyinde görülen tıkanıklıklar gibi sorunların işareti olabilir. Kullandığınız bakım ve kozmetik ürünlerini değiştirmeniz faydalı olabilir.
ALIN SİVİLCELERİ
Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir.
ÇENE SİVİLCELERİ
Çene bölgesinde görülen sivilcelerin hormonal düzensizlikler ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinmektedir.
Yüzünüzün bu kısmındaki sivilce, hormon üretimini düzenleyen endokrin sisteminizle ilgilidir. Genellikle, vücudunuzda aşırı androjen olduğunda yağ bezleriniz aşırı aktif hale gelir.
YANAKLARDA SİVİLCE
Yanaklarda görülen sivilcelerin en büyük sebebi günlük şeker miktarıdır. Bunun yanı sıra bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer sorunları sebebiyle de yanaklarınızda sivilce oluşabilir. En iyi tanı için uzman bir doktora görünmeniz gereklidir
BURUN VE KENARLARI
Burunda yer alan sivilceler baharatlı gıdalardan uzak kalmanızın bir işareti olabilir. Üst dudak kenarlarında görülen sivilcelerin ise kalp, dalak ve karaciğer gibi sağlık sorunları ile doğrudan ilişkisi olabilir,
SAÇ KENARLARI VE KAFA DERİSİ
Kafa derisindeki akne veya kafa derisi foliküliti, saç çizginiz boyunca en yaygın olanıdır. Bu durum küçük ve kaşıntılı sivilcelere neden olabilir. Bazen bu sivilceler de ağrır ve kabuklanır.
Saç çizginiz boyunca düzenli olarak kendinizi sivilce ile buluyorsanız, yapılacak en iyi şey, yüzünüzü yıkamak veya iyi bir temizleyici kullanmaktır. Ayrıca yağ içeren şampuanlardan da uzak durmalısınız.
BOYUN SİVİLCELERİ
Boyunda çıkan sivilceler vücudun fazla yağ üretmesi ve gözeneklerin tıkalı olması dışında hemde deterjan alerjisine işaret ediyor olabilir.
Alerjiye bağlı sivilceler yalnızca deterjan yüzünden çıkmaz, kullanmış olduğunuz parfüm, nemlendirici krem, güneş kremi, saç kremi ve saç şampuanı, çamaşır yumuşatıcıları gibi bu bölgeyle direkt veya dolaylı yoldan temas eden diğer ürünlerde sivilcelere neden olabilir.
KULAKTA SİVİLCE
Bakteri birikmesi (temiz olmayan kulaklıklar kullanmak veya parmaklarınızı kulağınıza sık sık sokmak nedeniyle), stres, hormonal dengesizlik, gözenek tıkayan saç bakım ve kozmetik ürünleri gibi etkenler kulaklarda da sivilceye neden olabilir.
SIRT BÖLGESİNDE SİVİLCELER
Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni bakterilerden ve cildin gözeneklerinin tıkanmasından kaynaklanır. Yüz bölgesinde çıkan sivilceler gibi sırt bölgesinde çıkan sivilcelerin sebebi de yağlanmadır. Cildin yağlanması sivilce oluşumunu da arttırmaktadır.
KALÇADA SİVİLCELENME
Kalçada sivilce genellikle çok fazla hareket eden ve terleyen insanlarda kendini gösterebilmektedir. Terleme sonucunda kıl köklerinin nemli kalması ve tıkanması sonucunda kalçada sivilce sorunu meydana gelebilmektedir.
Bunun dışında kalça kısmında çıkan sivilceler belli başlı sağlık sorunlarını da işaret ediyor olabilir.