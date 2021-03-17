Vücudunuzun farklı bölgelerinde çıkan sivilcelerin altında farklı nedenler yatıyor. Sebebi bilinmeyen sivilcelerin tedavisi de oldukça zorlaşıyor. İşte sivilcelerin çıkış yerleri ve nedenleri..

Yüzünüzde, boynunuzda, sırtınızda ve vücudunuzun birçok farklı bölgesinde çıkan sivilce ve akneler, farklı nedenlerle oluşmaktadır.

Sivilce tedavisindeki ilk çözüm, neden olam faktörlerin ortaya çıkarılması ve ona göre bir tedavi uygulanmasıdır.

Çıkan aknelerin hangi bölgelerde ve neden oluştuğunu anlamlandırmak sorunu ortadan kaldırmak için atılacak ilk adımdır.

Uyku düzeni, sindirim sistemi, horman düzensizliği, beslenme ve cilt tipinize göre birçok faktörün etkisi olmasıyla birlikte farklı noktalarda sivilcelere rastlamak mümkündür.

İşte vücudunuzda sivilcelerin çıkış yerleri ve nedenleri..

YÜZ BÖLGESİNDE SİVİLCE

Yapılan araştırmalara göre yüzün dış bölümlerinde ortaya çıkan sivilceler, hormonal dengesizlikler ve cilt yüzeyinde görülen tıkanıklıklar gibi sorunların işareti olabilir. Kullandığınız bakım ve kozmetik ürünlerini değiştirmeniz faydalı olabilir.

ALIN SİVİLCELERİ

Alın bölgesinde sıklıkla sivilce çıkmasının stres, uykusuzluk gibi sebepleri olabileceği gibi karaciğer, sindirim sistemi ve beslenme düzeyi ile ilgili sağlık sorunlarının da işareti olabilir.

ÇENE SİVİLCELERİ

Çene bölgesinde görülen sivilcelerin hormonal düzensizlikler ile doğrudan ilişkisi olduğu bilinmektedir.

Yüzünüzün bu kısmındaki sivilce, hormon üretimini düzenleyen endokrin sisteminizle ilgilidir. Genellikle, vücudunuzda aşırı androjen olduğunda yağ bezleriniz aşırı aktif hale gelir.

YANAKLARDA SİVİLCE

Yanaklarda görülen sivilcelerin en büyük sebebi günlük şeker miktarıdır. Bunun yanı sıra bazı solunum yolu hastalıkları ve akciğer sorunları sebebiyle de yanaklarınızda sivilce oluşabilir. En iyi tanı için uzman bir doktora görünmeniz gereklidir

BURUN VE KENARLARI

Burunda yer alan sivilceler baharatlı gıdalardan uzak kalmanızın bir işareti olabilir. Üst dudak kenarlarında görülen sivilcelerin ise kalp, dalak ve karaciğer gibi sağlık sorunları ile doğrudan ilişkisi olabilir,

SAÇ KENARLARI VE KAFA DERİSİ

Kafa derisindeki akne veya kafa derisi foliküliti, saç çizginiz boyunca en yaygın olanıdır. Bu durum küçük ve kaşıntılı sivilcelere neden olabilir. Bazen bu sivilceler de ağrır ve kabuklanır.