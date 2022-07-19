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    Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu dört rengi giymeyin!

    Yeni bir araştırma, sivrisineklerin görme yetilerini sokmak için de kullandıklarını ve özellikle 4 renge ilgi duyduklarını ortaya koydu. İşte sivrisinekleri çekmemek için uzak durmanız gereken 4 renk.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 17:04
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    Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu dört rengi giymeyin!

    Sivrisineklerin ısırmak için koku duyularını kullandıkları biliniyordu. Ancak, İngiltere merkezli Nature dergisinde yayınlanan araştırma, sivrisineklerin ısırmak için görme yetilerini de kullandığını ve özellikle dört renge ilgi duyduklarını ortaya koydu.

    Araştırmada, sivrisineklerin özellikle dört renge gittiği bulundu. Bu renkler kırmızı, camgöbeği, turuncu ve siyah olarak kayıtlara geçti. Sivrisineklerin potansiyel bir av ile ilişkili belirli renkleri ve görsel desenleri aradığı ve onlara doğru yöneldiği ortaya çıktı.

    Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu dört rengi giymeyin! #1

    Uzak durdukları renkler de var

    Araştırma, sivrisineklerin görsel olarak bu renklere çekildiğini gösteriyor ve özellikle sivrisineklerin daha duyarlı olduğu güçlü bir dalga boyu yayan kırmızıyı sevdiğini ortaya koydu.

    Öte yandan sivrisineklerin yeşil, mavi, mor ve beyazı görmezden geldikleri ortaya çıkyı. Bu nedenle ilkbahar ve yaz aylarında bu tür renkleri tercih etmek sizi sivrisineklerden koruyabilir.

    Cilt, giydiğiniz renkten bağımsız olarak doğal olarak kırmızı dalga yayar. Ancak yeşil, mavi, mor ve beyaz renk sivrisineklerin cildiniz üzerindeki etkisini en aza indirecektir.

    Sadece renk yöntemi ile sivrisineklerden tamamen kurtulmak maalesef mümkün değil. Sivrisinekleri çeken üç ana durum vardır; nefesiniz, teriniz ve cilt sıcaklığınız. Bu çalışmada dördüncü bir durumun herkesin teninde de bulunan kırmızı renk olduğu ortaya çıktı. Cilt rengi ne olursa olsun, herekes güçlü bir kırmızı dalga yayar.

    Sivrisinek ısırıklarından korunmak için bu dört rengi giymeyin! #2

    Sivrisineklerin ısırması nasıl önlenir?

    Birçok çalışma sivrisineklerin kandaki şeker miktarına duyarlı olmadığını, ancak cilt sıcaklığı ve özellikle vücut kokuları tarafından çekildiklerini göstermiştir. Cilt kokusu,çeşitli hormonal durumlarla bağlantılıdır. Bu yemekle, ter miktarıyla, parfüm kullanımıyla ve her şeyden önce cildin bakteriyel bileşimiyle belirlenir. Ayrıca hamile kadınların salgıladıkları hormonlar nedeniyle daha fazla ısırıldığı bilinmektedir.

    Basit koruyucu önlemler alabilirsiniz:

    - Kolları ve bacakları kapatan bol ve kalın giysiler giyin. Çünkü sivrisinekler ince kumaşlardan ısırabilir. Sıcaklık izin veriyorsa çorap giyin.

    - Sivrisinekleri çeken koyu ve parlak renklerden kaçının.

    - Evinizin yakınında olası tüm durgun su kaynaklarından kaçının.

    - Sivrisinekler vücut kokuları tarafından çekildikleri için kişisel hijyen kurallarına uyun.

    - Pencere kenarına fesleğen, nane veya sardunya koyarak sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca limon otu yağı, lavanta veya okaliptüs yağları da önleme için kullanılabilir.

    - Balkonda veya yatak odasında düşük devirli bir vantilatör kullanılması sivrisineklerin uçmasını, bir odaya girmesini ve düzgün hareket etmesini engeller.

    - Giysiler için eczanelerde satılan kovucuları kullanabilirsiniz.

    - Ciltte de kovucu ürünler kullanabilirsiniz.


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