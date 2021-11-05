Siyah kuşburnu meme kanserini önlüyor

Siyah kuşburnu meyve özütünün, meme kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği tespit edildi.

Meme kanseri, milyonlarca kadının hatta bazen erkeklerin de korkulu rüyası olsa da, zamanında teşhis ve tedavinin yanında sağlıklı beslenme ile bu kâbusu def etmek mümkün.

Bayburt Üniversitesinde yapılan araştırmada, "siyah kuşburnu" meyve özütünün meme kanseri hücrelerini yüksek oranda yok ettiği belirlendi.

C VİTAMİNİNDEN EN ZENGİN MEYVE

Siyah kuşburnu, C vitamini bakımından dünyanın en zengin meyvesidir. Daha nadir olan kuşburnu türü siyah meyveli kuşburnudur.

TÜRKİYE'DE 4 İLDE YETİŞİYOR

Bu meyve ülkemizde yalnızca Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Erzurum'da yetişmektedir.

BİRÇOK FAYDASI VAR

İçindeki C vitamini, limona oranla 60 kat daha fazladır. Bunun dışında antiviral, anti bakteriyel, antioksidan içeriği ile vücudun en dış kısmı cildimizin başlayarak solunum yolu, kanser, kolesterol, şeker ve böbrek rahatsızlığında etkilidir.