Siyah turp ve bal kürü: Aç karna 3 kaşıkta öksürüğü kesiyor

Geçmeyen öksürük krizlerinden şikayetçiyseniz doğal ve mucizevi etkileri olan kara turp ve bal karışımını beslenmenize ekleyebilirsiniz. Peki bu kür nasıl yapılır? İşte tarifi...

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte mevsim geçişlerinin en sık yaşanan problemi öksürük, küçük büyük her yaştan insanın sıkıntısı.

İlaç kullanmak yerine tedaviyi doğal yöntemlerde arayanlar ise, alternatif tıbbın kapısını çalıyor.

Öksürük nasıl geçer sorusuna doğal çözümlerden ilk olarak kara turp ve bal kürü öne çıkıyor.

Siyah turp ve bal alternatif tıpta öksürük, bronşit ve diğer solunum sistemi rahatsızlıkları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Peki nasıl yapılır? Kara turp ve bal kürü nasıl tüketilmeli? İşte malzemeler ve tarifi...

KARA TURP VE BAL KÜRÜ

Malzemeler:

1 adet siyah turp

2-3 kaşık organik bal

Yapılışı:

İlk olarak turpu güzelce ovarak yıkayın.

Sonrasında siyah turpun tepesini kesin ve küçük bir delik oluşturun.

Daha sonra içerisine bir miktar bal ekleyip, turbu bardağın üzerine yerleştirin. Çünkü turpun altından sızıntı olacaktır ve siz o sızıntı halinde bardağın içerisine akan sıvıyı içeceksiniz.

Bu işlem için 12 saat beklemeniz gerekmektedir. 12 saatin sonunda bardağa akan sıvıyı tüketmeye başlayabilirsiniz. Sabahları aç karna 2-3 kaşık içmek yeterlidir.