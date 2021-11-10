Siz uyurken harikalar yaratacak! Sütün içine yalnızca 1 kaşık ekleyin...

"Altın süt" olarak popülerleşen zerdeçallı sütü uyumadan önce tükettiğinizde gece boyunca bağışıklığınızı arttırmak için tüm vücudunuz seferber olacaktır.

Baharatların sağlığa yararlarının saymakla bitmediği bilinen bir gerçek. Aralarından öyle bir tanesi var ki, bağışıklık sisteminin "yıldız" ismi: Zerdeçal...

Zencefilgiller ailesinin sarı sarı rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan üyelerinden zerdeçal, renginin güzelliğini içine de yansıtıyor. Market ve aktarlarda tazesi de toz halinde olanı da kolayca bulunabiliyor. Geriye ise 1 bardak süte ekleyip içmek kalıyor.

Siz huzur içinde uyurken yatmadan önce içtiğiniz zerdeçallı süt karışımı vücudunuz için harikalar yaratabilir. İşte zerdeçallı süt içmenin faydaları...

KANSER SAVAŞÇISI

Hint mutfağının en önemli baharatlarından biri olarak bilinen zerdeçal, özellikle Hindistan ve çevresinde kanser hastalığının az olması nedeniyle bu konuda daha da popüler olmaya başladı. Çünkü zerdeçalın içinde kurkumin adlı bir madde bulunuyor. Bu maddenin antikanserojen ve antiaterojenik özellikleri bulunuyor.

Zerdeçal, kansere karşı bu denli etkili olunca zerdeçal sütü de bu etkiden nasibini alıyor tabii. Sütün içinde emilimini arttırarak faydalarıyla adeta mucizeler yaratıyor.

KARACİĞER DOSTU

Zerdeçalın karaciğer için faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bu muazzam baharat, vücutta temizleyici işlevi görür ve karaciğerde yağ asidi birikimini önler. Düzenli olarak tüketilen zerdeçallı süt, karaciğerin gıda ve kimyasalları işleme yeteneğimi artırır ve toksinlerden arındırır.

BAKTERİ DÜŞMANI

Zerdeçalda bulunan kurkumin, vücuttaki iltihaplanmaya neden olan bazı enzimleri engelleyerek vücudun çok daha sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Zerdeçal; bakteri, virüs ve mantarlara karşı mücadele eden antibiyotik özelliklere sahiptir. Özellikle soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı tedavisinde son derece etkilidir.

ÖZEL GÜN KURTARICISI

Zerdeçal özellikle kadınların cinsel hayatına büyük destek sağlıyor, hormonların düzenli salgılanmasını sağlayarak menopozdan regl dönemlerine her anlarında kadınlara destek oluyor.

ZERDEÇALLI ALTIN SÜT TARİFİ

2 bardak süt

1 çay kaşığı zerdeçal

1/4 çay kaşığı karabiber

Göz kararı bal

Bal dışındaki tüm malzemeleri tencereye koyun. Orta ateşte kabarcıklar çıkana kadar ısıtın. Isıyı düşürün ve 5 dakika pişmeye bırakın. Ocaktan alın, ılıdıktan sonra bal ekleyin. Uyumadan önce 1 bardak tüketin.

*Doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.