Slovakya kırmızı alarm veriyor: Acilen karantinaya ihtiyacımız var

Koronavirüs salgını kapsamında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybederken, yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 985'e ulaştı. Devlet Başkanı ise, 'Salgına karşı mücadeleyi kaybediyoruz' dedi.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya’da son 24 saatte 6 bin 739 koronavirüs vakası tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 621 bin 423’e yükseldi.

Ülke genelinde 258’i yoğun bakımda olmak üzere 3 bin 182 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybettiği Slovakya’da, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 13 bin 985’e ulaştı.

BAŞKAN, HASTALARI ZİYARET ETTİ

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, başkent Bratislava’daki Ruzinov Hastanesi’nde Covid-19 hastalarını ziyarette bulundu.

"MÜCADELEYİ KAYBEDİYORUZ"

Ardından açıklamala yapan Başkan Caputova, “Salgına karşı mücadeleyi kaybediyoruz. Yanlış inançları ve konuşmaları bırakmalıyız. Sadece uzmanları dinlemeli ve söylediklerini uygulamalıyız. Biliyorum, önlemler insanları mutlu etmeyecek. Ancak acilen karantinaya ihtiyacımız var.

"BAZILARI AİLELERİNE DÖNEMEYECEK"

Hastanelerimiz dolmak üzere, yeterince ventilatörümüz yok. Orada yoğun bakımda yatanları gördüm. Maalesef bazıları evine ve ailesine dönemeyecek. Bu gerçekten çok üzücü. Ayrıca büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarım.” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA EN KÖTÜ DURUMDAKİ ÜLKE

Öte yandan salgın ile ilgili veriler hakkında konuşan Caputova, Slovakya'nın 1 milyon kişi başına, yeni enfekte olan insan sayısı bakımından dünyadaki en kötü durumda olan ülke olduğunu belirtti.

"HASTANELERİMİZDE DURUM ÇOK KÖTÜ"

Sağlık Bakanı Vladimir Lengvarsky ise yaptığı açıklamada, “Sayın Caputova ile günlük olarak temas halindeyiz. Sayın Başkan salgının gelişimiyle çok yakından ilgileniyor. Hastanelerimizdeki durum gerçekten çok kötü. Sağlık çalışanlarımızın şu anda yaşadıkları zorluklar gerçekten inanılmaz. Sağlık sistemimizin ayakta durması için gece gündüz çalışan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” dedi.