Soda limon tuz için, sonuçlarına şaşırın... Halk arasında "churchill (çörçil)" olarak bilinen soda-limon-tuz karışımı içecek, doğru tüketildiği takdirde fayda sağlayabiliyor.

ensonhaber.com

Günümüzde neredeyse her restoranın menüsünde yer alan churchill (çörçil) yani soda limon tuz karışımı içecek, çok seviliyor.

Yapımı çok basit olan bu içecek vücuda sıvı, elektrolit, mineral ve vitamin katkısı sağlıyor.

1 şişe maden suyuna 1 adet limon suyu ve biraz tuz ekleyin. Karıştırdıktan sonra içmeye hazır olan çörçil, sağlığa da oldukça faydalı geliyor.

Günde 1 bardak içilmesi tavsiye edilir, aşırısı tansiyon sorunları yaratabilir.

Peki, soda limon tuz faydalı mıdır? Çörçil neye iyi gelir? İşte yanıtı...

Soda-limon-tuz faydası

Çörçil içeceği, baş ağrısını giderme konusunda etkilidir.

Soda, limon ve tuzla karışınca mide bulantısını geçirir.

Bu içecek, susuzluğun giderilmesine yardımcı olur. Safra kesesinin daha iyi çalışmasını sağlar.

Vitamin ve mineral bakımından zengindir.