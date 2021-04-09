Sodyum alımını azaltmak için 8 lezzetli tuz alternatifi

Çoğumuz için tuz, yemeklerin yıldızıdır. Ancak sürekli olarak çok fazla tuz tüketimi, uzun vadede sizin için kötü olabilir. Neyse ki, sodyum alımını azaltmak için birçok lezzetli tuz alternatifi var.

Sodyum ve tuzun karıştırılması kolay olabilir çünkü birbirleriyle yakından ilgilidirler. Sodyum, pek çok yiyecekte doğal olarak veya ek içerik olarak bulunan bir mineraldir. Sofra tuzu ise yemeğimizi tatlandırmak için kullandığımız bir sodyum ve klorür kombinasyonudur. Özellikle işlenmiş pek çok gıdada, bol miktarda tuz bulunur ve bu tür gıdalarda tuzun tadını almamak zordur.

Tuz aslında vücut için iyidir; tabii ki dengeli alındığında. Vücudunuzun tuza ihtiyacı vardır. Doğru sodyum seviyeleri kaslarınızın kasılmasına ve sinirlerinizin ateşlenmesine izin verir. Ayrıca dehidrasyonu önlemek için sıvı seviyelerini düzenlerler. Ancak mineraller arasındaki denge hassastır. Ve çok fazla tuz almak tehlikelidir. Örneğin, çok fazla tuzlu yiyecek yediğinizde, kan dolaşımınızda fazla sıvı birikmeye başlar. Böbrekleriniz tüm sıvıyı filtreleyemez, bu nedenle sıvı damarlarınızda kalır ve duvarlarını zorlar. Zamanla bu yüksek tansiyona, böbrek hastalığına, kalp hastalığına ve felce neden olabilir.

Yeni beslenme yönergeleri, 14 yaşın üzerindeki çocukların ve yetişkinlerin sodyum alımını günde 2.300 miligrama düşürmelerini önermektedir. Bu, günde yarım çay kaşığını geçmemek demektir.

Yemeklerinizi evde hazırlıyorsanız, günlük sodyum alımınızı düşürmek daha kolaydır çünkü yemeğinizin nasıl pişirildiğini ve baharatlandığını kontrol eden sizsiniz. Çoğu zaman restoranlarda veya paketli gıdalarda sağlıklı bir yemek olarak pazarlanan veya algılanan şeyler aslında tuz yüklüdür.

İşte sodyum alımını azaltmak İçin 8 lezzetli tuz alternatifi.

LİMON SUYU

Tuz, yüksek tansiyona önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, şişkinlik ve su tutmanın 1 numaralı suçludur. Çoğu zaman bir yemeğin tadı olmadığında, biraz aside ihtiyaç duyar, tuza değil. Salatalara, buharda pişirilmiş veya sotelenmiş sebzelere, ızgara balık veya tavuğa, soslara ve çorbalara limon sıkın. Kendinizi limon suyuyla da sınırlamayın; misket limonu, portakal, mandalina ve greyfurt suları da yemeğe eklenebilir.

Limon suyu çorbalar, et yemekleri ve tavada kızartmalar dahil olmak üzere tuz gerektiren hemen hemen her tarifte kullanılabilir. Balık ve tavuğun üzerine taze limon suyu sıkabilir, sotelenmiş sebzelere bir bir miktar ekleyebilir ve ek tuz olmadan lezzet katmak için fırınlanmış ürünlerde kurutulmuş limon kabuğu kullanabilirsiniz.

Limon suyu, hipertansiyonu olan kişiler için özellikle faydalı olabilir. Bazı araştırmalar, limonun kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

SARIMSAK

Tuza harika bir alternatif olan sarımsağın mutfakta kullanımı neredeyse sınırsızdır. Çiğ sarımsak kullanmak yiyeceklere keskin ve lezzetli bir tat katarken, kavrulmuşu ise tatlı bir lezzet sağlar. Tavuğa, balığa, kırmızı ete ve sebzelere sarımsak ekleyin.

Sarımsak, mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Bu bitkiyi düzenli olarak tüketmek, tansiyonunuzu ve iltihaplanmayı azaltmak gibi çeşitli şekillerde sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Tuz ilave etme ihtiyacını azaltmak için tuzlu tariflerde taze veya kuru sarımsak kullanabilirsiniz.

SOĞAN

Sarımsak gibi, soğan da tariflere tuzsuz lezzet katmak için taze veya toz halinde kullanılabilir. Sarımsak ve soğanı birlikte kullanmak, sağlıklı kalmanıza yardımcı olan besinlerle dolu güçlü bir lezzet sağlar.

Soğan ve sarımsak, çiğ veya pişmiş hemen hemen her türlü yemeği tamamlarlar. Özellikle güveçte, çorbalarda, kızartılmış veya kavrulmuş herhangi bir tabakta, domates bazlı makarna soslarında, burgerlerde ve köftelerde daha derin bir tat sağlayabilirler. Karamelize soğanın aroması, vejetaryen ve vegan yemeklerde de işe yarar.

KURUTULMUŞ DOMATES

Kurutulmuş domatesler süper lezzetlidir ve lif ve C vitamini gibi besinlerle dolu mükemmel bir tuz alternatifidir. Tuzsuz, güneşte kurutulmuş domatesleri doğrayıp yumurtalı tabaklara eklemeyi, kızartmalara ve fırınlanmış ürünlere karıştırarak biraz lezzet katmayı deneyin. Güneşte kurutulmuş domates ürünü seçerken içerik listesini iki kez kontrol ettiğinizden emin olun. Tuzsuz veya düşük sodyumlu seçenekleri arayın.

SİRKE

Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer bir yemeğin tadı “düz” ise bir tutam asit ekleyin. Sirke, birçok sosun arkasındaki yardımcı karakterdir. Elma sirkesi, beyaz sirke ve balzamik sirke ilave tuz ihtiyacını azaltırken tariflerin lezzetini artırabilir. Salatalarda sirke bazlı soslar kullanmayı, çorbalara az miktarda sirke eklemeyi veya tuzu azaltmak için makarna yemeklerine biraz balzamik sirke eklemeyi deneyin.

Balzamik sirke çeşitli tatlarda olabilir. Lezzet çeşitliliği nedeniyle kullanımları sonsuzdur. Yoğurt, dondurma ve içeceklere daha tatlı, meyveli tatlar ekleyin. Ayrıca, kırmızı etleri marine etmek için de iyidir. Kümes hayvanlarına, deniz ürünlerine ve sebzelere eklemek için de mükemmeldir.

ACI BİBER

Tuzu azaltmaya çalışıyorsanız ama aynı zamanda baharatlı yiyeceklerden hoşlanıyorsanız, kırmızı biber kullanmayı düşünün. Taze, kurutulmuş ve toz halinde satılan bu ürün, etler, tahıllar, çorba ve sebzeler dahil olmak üzere çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Göz ve bağışıklık sağlığını destekleyen harika bir A vitamini kaynağıdır. Baharatlı yiyeceklerin kilo verme üzerinde etkisi olduğu da bilinmektedir. Daha fazla çalışma yapılması gerekiyor, ancak bazıları kırmızı biberin sağlıklı bir diyetle birlikte kilo yönetimine katkıda bulunabilecek enerji tüketimini artırdığını gösteriyor.

Kırmızı biber yoğun rengini beta-karoten, beta-kriptoksantin ve zeaksantin gibi karotenoidler adı verilen bitki pigmentlerinden alır. Karotenoidler güçlü antioksidan görevi görür, bu nedenle diyetinize kırmızı biber gibi karotenoid açısından zengin yiyecekler eklemek genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

KEKİK

Kekik, favori tariflerinize ilave tuz ihtiyacını azaltmak için taze veya kurutulmuş olarak kullanılabilir. Kekik, antioksidanlar ve antienflamatuar bileşikler açısından zengindir. Tadı da birçok yiyecekle iyi eşleşir. Özellikle et, tavuk ve balıkla harika eşleşir. Ev yapımı soslarınıza da mükemmel bir tat katabilir.

DEREOTU

Dereotu C vitamini, provitamin A karotenoidleri ve kalp koruyucu flavonoid antioksidanlar açısından zengin bir bitkidir. Pek çok tarifte tuz yerine taze ve kuru dereotu kullanılabilir. Balık, tavuk veya pişmiş sebzelere taze, doğranmış dereotu ekleyin. Ev yapımı soslarınızda kurutulmuş dereotu kullanın. En sevdiğiniz tuzlu yemeklerinizde kuru dereotunu tuzla değiştirmeyi deneyin.