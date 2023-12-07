Soğana karanfil batırın, etkisine şaşırın... Uyuduğunuz odada karanfilli soğan bulundurmanın etkisini duyunca, vazgeçemeyeceksiniz...

ensonhaber.com

Uyurken birçok rahatsızlığı tedavi edebileceğinizi biliyor musunuz...

Uykuya daldığınız ortama el atarak şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Bu noktada, başta solunum sisteminiz olmak üzere ciğerlerinizi dahi temizleyecek bir tavsiyemiz var.

İhtiyacınız olan iki malzeme var: Soğan ve karanfil.

Bir soğanı ikiye bölüp düz yüzeylerine gelişigüzel karanfil saplayarak yatak odasına koyun.

Neler olduğunu sizler için araştırdık.

Karanfilli soğan mucizesi

Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görür.

Karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar.

Karanfilli soğan, odanızdaki negatif enerjiyi sünger gibi emecek ve daha zinde uyanmanıza imkan tanıyacak.