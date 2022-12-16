Soğandaki zehirleyen tehlike! Eğer bu şekilde kullanırsanız...

Soğandaki zehirleyen tehlike! Eğer bu şekilde kullanırsanız...

Yemeklerin olmazsa olmazı olan soğanın bu yüzünü daha önce hiç duymadınız. Tükettiğiniz soğanlar eğer bu şekildeyse sizi zehirleyebilir...

7’den 70’e herkesin severek tükettiği, Türk mutfağının olmazsa olmazı olan sebzelerden biri de soğandır.

Faydalarıyla önce çıkan ve yemeklere eşsiz lezzet ekleyen soğanın bilinmeyen bir yönü daha var.

Çok sayıda insanların soğanlarda yapmış olduğu bu hata besin zehirlenmesine yol açabiliyor.

Aslında insan sağlığına inanılmaz faydaları var. Antibiyotik etkisi olan soğan, vücuttaki bütün iltihapları atmaya yardımcı oluyor.

A vitamini, B6 vitamini, B-Kompleks, C vitaminleri, demir, folik, potasyum açısından oldukça zengin olan soğan, birçok hastalığın belirtilerini önlüyor.

Ancak severek tüketilen soğanın herkesi ilgilendiren tehlikeli bir yönü var. Eğer soğan bu şekildeyse sakın kullanmayın.

Soğanın bilinmeyen bu yönü farkında olmadan besin zehirlenmesine yol açabilir. Bu yüzden dikkatli olun...

Dilimlenmiş soğan tehlikesine dikkat!

Birçok hastalığa karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendiren soğanı doğradıysanız asla bekletmemeniz gerekiyor.

Çünkü dilimlenmiş soğan, buzdolabında saklansa bile bakteri oluşturuyor. Bu nedenle doğranan soğanlar bekletilmeden tüketilmeli.

Eğer soğan yanlış bir şekilde tüketilirse gıda zehirlenmesine sebep olabilir. Yarım kalmış bir soğanın ertesi gün kullanılması da çok tehlikeli. Mide astarına zarar veren bekletilmiş soğan, zehirlenmelere yol açabilir.