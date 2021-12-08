Soğuk alerjisinin belirtileri ve etkili tedavi yöntemleri

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen soğuk alerjisi, ciltte kızarıklık ve boğazda şişme gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. İşte soğuk alerjisinin belirtileri, nedenleri ve tedavi için ipuçları.

Soğuk alerjisi, vücudun düşük sıcaklıklara maruz kalmaya tepkisidir ve genellikle ürtiker şeklinde kendini gösterir, kaşıntı, kızarıklık, ciltte kabarcıklar ortaya çıkar.

Her iki cinsiyette de herhangi bir yaşta aynı sıklıkta görülür. Hastalık hem kalıtsal hem de edinseldir, yani sonradan kazanılabilir.

"Soğuk alerjisi" kavramı uzun süredir biliniyor ancak bilim camiası bu patolojiyi uzun süredir gerçek bir alerji olarak kabul etmiyor. Uzmanlar böyle bir teşhisi reddediyor, çünkü bu durum ana faktörden yoksun; bir alerjenden. Bunun yerine, fiziksel bir faktör var: Soğuk.

Soğuk alerjileri nadirdir ve soğuk alerjisi yaşayan insanların kesin sayısı bilinmemektedir. Avrupa'daki görülme oranının yüzde 0,05 olduğuna inanılmaktadır.

Hastalığın başlama ve gelişme mekanizması ve bireysel belirtileri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Belirtilere bağlı olarak, alerjinin aşağıdaki türleri ayırt edilir:

- Soğuk ürtikeri,

- Soğuk konjonktivit,

- Soğuk rinit,

- Soğuk dermatit,

- Soğuk astım,

- Sistemik alerjik reaksiyon.

SOĞUK ALERJİSİ BELİRTİLERİ

Soğuk alerjisi çok çeşitli belirtilerle kendini gösterir. En yaygın belirti deri döküntüleridir. Kaşıntılı şekilde çıkan bu döküntüler, soğuğa maruz kalan yerlerden başlayarak daha da yayılabilir.

Soğuk alerjilerinde şunları yaşayabilirsiniz:

- Döküntüler (daha sık olarak kollarda ve bacaklarda),

- Papüller, kızarıklık, kabarcıklar,

- Döküntü bölgesinde kaşıntı,

- Burun akıntısı, öksürük, hapşırma,

- Baş ağrısı,

- Titreme, sersemlik,

- Güçlü kalp atışı,

- Dil ve dudakların şişmesi,

- Nefes darlığı hissi, nefes darlığı, şiddetli nefes darlığı,

- Gözlerde ağrı hissi.

Bu tür belirtiler, doğru bir teşhis koymak için hemen bir alerji uzmanına danışmak için bir nedendir.

SOĞUK ALERJİSİ TEŞHİSİ İÇİN KOLAY BUZ TESTİ

Bu tür bir alerji, çokça ve sıklıkla konuşulmasına rağmen son derece nadirdir. Sadece ciltte kızarıklık ve sivilceler alerji belirtisi değildir. Ciltte meydana gelen reaksiyonun gerçekten alerjik bir reaksiyon olup olmadığını belirlemek oldukça basittir. Bir test yapmak gereklidir: Cilt bölgesine bir parça buz uygulayın ve birkaç dakika tutun. Daha sonra en az 15 dakika buz tuttuğunuz yeri açık bırakın.

Soğuğa karşı gerçek bir alerjide buzun uygulandığı yerde kızarıklık veya şişlik görünecektir. Bu reaksiyon tekrarlanırsa, şüphesiz bir alerjidir.

Hastanın ürtikeri varsa, bu durum özel dikkat gerektirir. Bilinçsiz ilaç kullanılmamalı, bir uzmana danışılmalıdır.

SOĞUK ALERJİSİNİN NEDENLERİ

Düşük ortam sıcaklıkları (4°C'den düşük) soğuğa karşı alerjik reaksiyonların ana nedeni olarak kabul edilir. Örneğin; soğuk bir duştan, hatta bulaşık yıkadıktan, karda oynadıktan veya soğuk limonata içtikten sonra kızarıklık, burun akıntısı veya dilde ve dudaklarda şişme görülebilir. Her şey organizmanın bireysel özelliklerine bağlıdır ve herkeste farklı şekillerde kendini gösterir.

Soğuk alerjisi gelişimi için risk faktörleri:

Zayıflamış Bağışıklık

Çoğu durumda, soğuk alerjisinin gelişiminin nedenini belirlemek imkansızdır. Bununla birlikte uzmanlar, hastalığın gelişimini tetikleyebilecek çeşitli faktörleri tanımlamaktadır. Her şeyden önce, bulaşıcı veya paraziter hastalıkların arka planına karşı zayıflamış bir bağışıklık sistemi olan insanları ve ayrıca uzun süreli antibiyotik tedavisinden sonra etkiler. Soğuk algınlığı bile soğuk alerjisine neden olabilir.

Stres

Kısa bir şoktan sonra vücut hızla iyileşir, ancak kronik stres fiziksel hastalığı ağırlaştırır ve bağışıklıkta bir bozulmaya yol açar. Sonuç olarak, uzun süreli stres, soğuk alerjilerinin gelişimini tetikleyebilir.

Kalıtım

Yakın bir akrabada soğuk alerjisi varsa, kişinin soğuk alerjisi geliştirme riskinin daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.

SOĞUK ALERJİSİ TEDAVİSİ VE ÖNLENMESİ

Herhangi bir alerjik belirti, bir uzmanın yakın gözetimini gerektirir. Soğuk alerjisi, harici bir faktöre tepkidir, bu nedenle soğuk ile cilt temasını azaltmak veya tamamen durdurmak gerekir.

Önleme, bu duruma neden olan faktörlerin önlenmesi ile ilgilidir. Örneğin, soğuk içecekler içerken boğazınızda şişlik veya ciltte kurdeşen varsa, bunları diyetinizden çıkarmalı ve sadece ılık yiyecek ve içecekler tercih edilmelidir.

Hipotermiden kaçınmaya çalışın, mevsime uygun giyinin ve çoğunlukla doğal kumaşlardan yapılmış giysileri tercih edin. Soğuğa maruz kalan cilde koruyucu bir krem ​​​​uygulayın.