Soğuk algınlığı düşmanı kekik yağının 8 faydası

Solunum sağlığına faydalarıyla bilinen kekik yağı, soğuk algınlığı ve grip tedavisinde destek olarak sıklıkla kullanılır. İşte kekik yağının tüm faydaları ve etkili kullanım için ipuçları.

Kekik yağı antiviral, antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri ile bilinir. Birçok insan, bu yağı solunum sistemini iyileştirmek ve soğuk algınlığı ve gribi tedavi etmek için bir destek olarak kullanır.

Yağ bitkinin farklı kısımlarından elde edilir ve farklı türlerde tüketilir. Soğuk algınlığı ve grip belirtilerinin hafifletilmesi için kekik yağının faydalarını, kullanımını ve yan etkilerini derledik.

KEKİK YAĞININ FAYDALARI

Kekik; rosmarinik asit, timol ve karvakrol gibi insan sağlığına faydalı özelliklere sahip çeşitli bileşikler içerir. Aşağıdakiler dahil olmak üzere sağlığa olumlu etkiler sağlar.

Bir Antibiyotiktir

Araştırmalara göre kekik, gıda zehirlenmelerinin ve cilt enfeksiyonlarının en yaygın nedenlerinden biri olan Staphylococcus aureus gibi bakterilerle savaşır. Ek olarak, bu yağ bazı antibiyotiğe dirençli bakterilerle savaşmaya da yardımcı olabilir.

Kolesterolü Düşürmeye Yardımcı Olur

Araştırmalara göre, kekik yağı kolesterolü düşürebilir. Düzenli kekik yağı alımının yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte iyi kolesterol seviyelerini yükseltirken, kötü kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinmektedir.

Güçlü Bir Antioksidandır

Çalışmalar kekikte bulunan antioksidanların diğer otlara göre 3-30 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Kekik yağındaki antioksidanların içeriği bazı meyve ve sebzelerden daha yüksektir.

Bağırsak Sağlığını İyileştirir

Kekik ödem, ağrı ve ishal gibi parazitlerin neden olduğu bağırsak bozukluklarını iyileştirebilir. Düzenli tüketimi, bağırsak florasını düzenleyebilir. Ayrıca sızıntılı bağırsak gibi hastalıklara karşı da faydalıdır.

İltihap Önleyici Özelliklere Sahiptir

Araştırmalar, kekik yağının bileşenlerinden biri olan karvakrol sayesinde iltihabı azaltabileceğini gösteriyor.

Mantar Enfeksiyonlarını Tedavi Eder

Araştırmalar, kekik yağının ağız ve yakın bölgeyi etkileyen bir mantar olan Candida'nın beş farklı türüne karşı etkili olduğunu göstermiştir. Diğer kanıtlanmış yağlardan bile daha etkili olduğu düşünülmektedir. Candida mantarı çok çoğaldığında enfeksiyonlara neden olur.

Ağrıyı Hafifletmeye Yardımcı Olur

Mevcut araştırmalar, kekik yağının yaygın ağrı kesicilere benzer etkilere sahip olduğunu göstermiştir. Bu özellik, maddelerinden biri olan karvakrol'den kaynaklanmaktadır, ancak tam etkinliğini doğrulamak için daha fazla insan çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Zayıflamaya Yardımcı Olabilir

Araştırmalara göre, karvakrol yağ hücrelerini oluşturan olaylar zincirini değiştirebildiğinden kekik yağı kilo vermeye yardımcı olabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI TEDAVİSİNDE KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Özellikleri saysinde kekik yağı bakterilerle savaşmaya yardımcı olabilir, solunum yollarındaki tıkanıklığı giderebilir ve ayrıca bir iltihabı önleyebilir. Kekik yağının bir diğer özelliği de balgam söktürücü özelliğidir. Mukusu sulandırarak bronşit semptomlarını da hafifletebilir. Soğuk algınlığında kekik yağı kullanmanın en yaygın yolları solumak ve gargara yapmaktır.

Kekik Yağı ile Buhar Solunması

Ateşe bir tencereye su koyun ve kaynatın. Daha sonra ocaktan alın, 2-3 damla yağ ekleyin ve ocağı kapatın. Omuzlarınızı, sırtınızı, başınızı ve tencereyi örtmek için önceden bir havlu hazırlayın. Bu şekilde ısıyı daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra kapalı tencereyi masanın üzerine burnunuzun altına koyun. Yeterince sıcak olduğundan emin olun ve tencereyi dikkatlice açın. Buharı yaklaşık 6 ila 12 dakika boyunca burnunuzdan soluyun. Bu, burun deliklerinde mukusun salınmasına yardımcı olacaktır. İşlem sırasında ve sonrasında cereyan ve düşük sıcaklıklardan kaçının.

Boğaz Ağrısına Karşı Kekik Yağı Kullanımı

Bir bardak ılık suya 1-2 damla kekik yağı dökün. Küçük yudumlarla yaklaşık yarım dakika gargara yapın. Su bitene kadar tekrarlayın. Bu, iltihabı azaltmanıza yardımcı olacaktır.

YAN ETKİLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Kekik yağında aşırı doz almamaya dikkat edin. Konsantrasyonunun yüksek olduğunu unutmayın. Çok fazla alırsanız veya uzun süre kullanırsanız, timol içeriği olumsuz sonuçlar doğurabilir.

En yaygın yan etkiler arasında cilt ve göz alerjileri, bulantı ve kusma, hazımsızlık, deri döküntüleri bulunur. Hamile kadınlar ve çocuklar için kullanımını destekleyecek araştırmalar yoktur, bu nedenle her iki durumda da bu yağdan kaçınmak en iyisidir.

Kekik yağı çok faydalıdır. Hatta bazı meyve ve sebzelerden daha fazla antioksidan içerir. Ancak, etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu unutmayın. Kekik yağı, bazı yaygın sağlık sorunlarını (soğuk algınlığı ve grip) gidermek için kullanılabilir, ancak doğru dozları almak çok önemlidir.

Bu içerik yalnızca genel bilgi sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini tutmaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.