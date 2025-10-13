Somalili genç doktorlar: Türkiye’de aldığımız eğitim hayat kurtarıyor

Göğüs cerrahisi, iç hastalıkları ve kalp damar cerrahisi gibi alanlarda Türkiye’de eğitim alan Somalili hekimler, ülkelerinin sağlık sistemine yön veriyor. Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan bu doktorlar, hem Somali’deki tıbbi kapasiteyi artırıyor hem de bölge halkına umut aşılıyor.

"SOMALİ'DE GÖĞÜS CERRAHİSİ SADECE BU HASTANEDE YAPILIYOR"

Göğüs Cerrahı Dr. Ali Muhammed Varsame, 2019’da başladığı meslek hayatına Şubat 2025’ten bu yana Mogadişu’daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nde devam ettiğini belirtti. Türkiye’de altı ay boyunca uzman profesörlerden aldığı eğitimin kendisine büyük katkı sağladığını vurgulayan Dr. Varsame, Somali’de kendi branşında görev yapan tek cerrah olduğunu söyledi:

"Somali'de sadece bu hastanede göğüs ameliyatları yapılabiliyor. Kanser, travma, kalp ve akciğer yaralanmalarına kadar birçok büyük operasyonu burada gerçekleştiriyoruz."

Dr. Varsame, tedavi ettikleri hastaların kendilerine duyduğu minnettarlığı şu sözlerle aktardı:

“Bir hastamın eli 20 yıldır yamuktu. Burada yaptığımız operasyonla normale döndü ve depresyondan kurtuldu. Eğer bu hastane olmasaydı, böyle bir şansı olmayacaktı.”

"ÜLKEME HİZMET ETMEYİ SEÇTİM"

Yurt dışında daha yüksek kazanç elde etme imkânı varken neden ülkesinde kalmayı tercih ettiği sorusuna Dr. Varsame, şu yanıtı verdi:

“Ben yurt dışında sıradan bir doktor olabilirim ama Somali’de doktorlara ihtiyaç var. Burada insanlara yardım ediyorum. Doktor olmanın asıl amacı da budur.”

"SOMALİ'NİN EN BÜYÜK DİYALİZ MERKEZİ BURADA"

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Muhammed Başır, 2016’dan bu yana hastanede görev yaptığını, 2020’den itibaren de uzman ve eğitim koordinatör yardımcısı olarak çalıştığını söyledi.

Hastanenin Somali’de üçüncü basamak sağlık hizmeti veren en kapsamlı kurum olduğunu belirten Başır, 24 farklı branşta hizmet verildiğini ve ülkenin en büyük diyaliz merkezinin burada bulunduğunu ifade etti:

“Her ay binlerce hasta tedavi görüyor. Türkiye’nin desteğiyle kurulan bu hastane Somali’de sağlık sisteminin kalbidir.”

Başır, Türkiye’nin Somali’ye yaptığı sağlık yatırımlarının önemine de dikkat çekerek, “Batılı ülkeler güvenlik gerekçesiyle yatırım yapmaktan kaçınırken, Türkiye burada büyük bir hastane kurdu. Diğer ülkeler de Türkiye’yi örnek alırsa Somali çok daha hızlı gelişir.” diye konuştu.

"ERDOĞAN HASTANESİ, SOMALİ SAĞLIK SİSTEMİNİN BELKEMİĞİ"

Kalp Damar Cerrahı Dr. Abdücelil Abdullah, Türkiye’de 2019’da başladığı uzmanlık eğitimini 2024’te tamamladıktan sonra aynı hastanede çalışmaya devam ediyor.

Türkiye’deki eğitim sürecinin mesleki yetkinliğini artırdığını belirten Abdullah, hastanenin Somali’de kalp damar cerrahisinin gelişiminde öncü rol oynadığını vurguladı:

“Ülkemizde daha önce kalp damar cerrahisi yapılmıyordu. Şimdi her yıl yeni uzmanlar yetişiyor, 120’den fazla Somalili doktor burada eğitim aldı.”

Hastanenin yalnızca Somali’ye değil, çevre ülkelere de hizmet verdiğini belirten Abdullah,

“Aylık yaklaşık 40 bin hastaya hizmet veriyoruz. Kenya, Uganda ve Etiyopya’dan bile gelen hastalar var. Halkımız bu hastaneye büyük değer veriyor, ‘Erdoğan Hastanesi’ diyor.” ifadelerini kullandı.

SOMALİ'NİN UMUDU OLAN HASTANE

Somali’nin başkenti Mogadişu’da 2015 yılında Türkiye’nin desteğiyle açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkenin sağlık sisteminin merkezinde yer alıyor. Yaklaşık 250 yatak kapasitesi bulunan hastanede yoğun bakım, diyaliz, yanık merkezi ve ameliyathane gibi birimler hizmet veriyor.

Uzun süren iç savaşın zayıflattığı sağlık altyapısına güç kazandıran hastane, aynı zamanda bir eğitim üssü olarak öne çıkıyor. Her yıl yüzlerce Somalili doktor ve sağlık personeli, burada Türk uzmanlarla birlikte eğitim alıyor.

Hastanede 170 Somalili, 30 Türk doktor olmak üzere toplam 1100’e yakın personel görev yapıyor.

Bugün, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi yalnızca bir sağlık merkezi değil, Türkiye-Somali dostluğunun sembolü ve Somali halkının güven kaynağı haline gelmiş durumda.