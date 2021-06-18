Somon balığının sağlığa faydaları

Somon, denizlerin ve akarsuların bizlere sunduğu en nadide yiyeceklerden biri. Oldukça besleyici ve lezzetli olan somon balığının, kalbi korumaktan iltihabı önlemeye kadar birçok faydası bulunuyor.

Soğuk, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan somon balığı, lezzetiyle ve özellikle kardiyovasküler olmak üzere birçok fayda sağlayan besin içeriğiyle alışveriş listelerinde sürekli yer alması gereken balıklardan biridir.

Salmonidae familyasındandır ve en karakteristik özelliği, etinin pembe ile turuncu arasında değişen tonudur. En az 50 santimetre olan somonlar, en fazla bir buçuk metreye kadar büyüyebiliyorlar. Yaşam döngüleri de büyük meraklarından bir diğeridir, nehirde doğup yaklaşık 5 yıl orada yaşadıkları için büyük göçler yapmak için denize açılırlar ve doğdukları yere üremek için geri dönerler.

SOMONUN BESİN İÇERİĞİ

Somoni iyi bir protein, tekli doymamış ve doymamış yağ asitleri, omega 3, B grubu vitaminleri ve aynı zamanda, D ve E vitamini kaynağıdır. Özellikleri, ton balığına benzer bir yağ içeriği ve büyük miktarlarda tekli doymamış yağ asitleri ile çoğu yağlı balıkla aynıdır. Ayrıca fosfor gibi mineralleri de içerir. Ayrıca günlük önerilen miktarın neredeyse yarısını karşılayan önemli bir selenyum, iyot ve potasyum kaynağıdır.

Çok yağlı bir balık olmasına rağmen omega 3 kalp ve damar sağlığı için gereklidir. Kalp ve damar sağlığı için somon tüketimi tavsiye edilir çünkü kötü kolesterol seviyesini önemli ölçüde düşürür ve iyi kolesterol üretimini uyarır, kalp kasını güçlendirir ve tüm kardiyovasküler sistemin işleyişini normalleştirir.

Parlamasını borçlu olduğu karotenoidler gibi antioksidanlar açısından zengin olması, hücreleri serbest radikal hasarlarından korur ve iltihaplanmayı önleyerek hücre yaşlanmasını yavaşlatır. Ton balığından çok daha kalorili ama aynı zamanda çok doyurucudur, bu nedenle kilo verme diyetlerinde tercih edilebilir.

100 gram somonun besin değerleri:

Kalori: 182 kcal

Proteinler: 18.4 gr

Yağ: 12 gr

Kalsiyum: 27 mg

Magnezyum: 26 mg

Sodyum: 98 mg

Potasyum: 310 mg

Fosfor: 250 mg

Niasin: 10.4 mg

SOMONUN 15 FAYDASI

Somon, çok az doymuş yağ ve yüksek omega 3 yağ asitleri içeriğine sahip balık olduğu için ana faydası kalp sağlığına yardımcı olmasıdır. Bu ve diğer yağlı balıklar, diyabet veya yüksek tansiyondan muzdarip kişiler için şiddetle tavsiye edilir. Ancak bu hastalıklardan herhangi birine sahipseniz, diyet türünüze uygun porsiyonların neler olduğunu öğrenmek için diyetisyeninize danışmanız gerekir.

Somonun 15 faydası genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

- Daha önce de söylediğimiz gibi somon, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan omega 3 yağ asitleri içerir.

- Somon, her 100 gram için size 12 gram iyi yağ verir.

- İyot, magnezyum, fosfor, selenyum, demir ve kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra tiroid ve bağırsağın işleyişini sürdürmeye yardımcı olan diğer besinler için mükemmel bir kaynaktır.

- Somon, içerdiği yüksek D vitamini ile kemik yapısının oluşumunu etkiler ve bu nedenle daha güçlü kemiklere sahip olmanızı sağlar.

- Omega 3 açısından zengin olması yüksek tansiyonla savaşır ve kalp krizi olasılığını azaltır.

- Somon damarlarda plak oluşumunu önleyerek kalp atışınızı daha az düzensiz hale getirir.

- Kan dolaşımını artırarak pıhtı oluşturmaz.

- A vitamininin yüksek katkısı, kas ve cilt dokularının onarımının yanı sıra enfeksiyonlarla savaşmaya da katkıda bulunur.

- Omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin ve hafıza sağlığı için mükemmeldir.

- Somon, kolesterolün damarların duvarlarına yapışmasını engeller.

- Anti-inflamatuar özellikleri, şeker veya karbonhidrat oranı yüksek diğer gıdaların neden olduğu cilt yaşlanma sürecindeki hızlanmayla savaşır.

- Omega 3'te bulunan alfa-linolenik asit, kuruluğu ve sarkmayı azaltarak cildinizin yumuşaklığını geri kazandırabilir.

- Cildin, kasların ve saçın hücresel yenilenmesine katkıda bulunan D ve E gibi vitaminlerin emilimini destekler.

- Somon rosacea, sedef hastalığı gibi cilt problemleriyle savaşmak için harika bir yardımcıdır.

- Somon, D ve E vitaminlerinin emilimini artırdığı için güneş ışınlarının cildiniz üzerindeki etkilerini azaltabilir.