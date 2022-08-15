Patatesleri pişirmeden birkaç saat önce soyup kestiğinizde, hemen buzdolabına koysanız bile her zaman kararırlar. Bu normaldir, ancak bu durumu basit bir yöntemle önleyebilirsiniz.

Patatesler soyulduklarında kararmaya başlarlar. İçerdikleri nişasta hava ile temas ettiğinde oksitlenir ve soyulan patatesler altın renginden pek iştah açıcı olmayan kahverengi-siyah bir renge dönüşür.

Soyulmuş patateslerin kararmasını önlemenin en iyi çözümü, soyulup kesildikten sonra hava ile temaslarını kesmektir. Nişastanın havayla temasında oksitlenmesini önlemek için çok basit bir yöntem var:

Soyulmuş patateslerin kararmasını önlemek için pratik yöntem

Patatesleri soyduktan sonra soğuk suyla dolu bir kaseye atın. Kaseyi buzdolabına koyarsanız patatesleri taze olarak 1-2 gün bile saklayabilirsiniz.

Parçalara ayrılmış patatesleri en iyi şekilde korumak için suya birkaç damla sirke veya limon suyu dökmeyi, hatta küçük bir tutam tuz eklemeyi de düşünebilirsiniz.

Patatesleri kullanırken suyu tamamen süzün ve patatesleri bir bezle iyice kurulayın.

Etkili ekstra ipucu: Buzdolabı poşeti

Soyulmuş patatesleri kararmalarını önlemek için suda bekletme yöntemi işe yarar, ancak sebzeler çok uzun süre suda bekletildiklerinde buzdolabında suyu emerler ve pişirildiklerinde tatları bir miktar değişebilir.

Ayrıca bu durum içerdikleri vitamin ve besin maddelerinin bir kısmını kaybetmelerine neden olur. O yüzden soğuk su yöntemini oldukça hızlı tüketilecek patateslere uygulamakta fayda var.

Uzun süre bekletmek için patatesleri soyabilir, selofan içine sarabilir veya hava geçirmez bir buzdolabı poşetine koyabilirsiniz. Böylece oksitlenmesini önleyebilir ve tüm besin özelliklerinin korunmasını sağlayabilirsiniz.

Patateslerin filizlenmesi nasıl önlenir?

Patates filizi zehirli olmasına rağmen küçük miktarlarda yendiğinde sağlığa zararlı değildir. Yine de baş ağrısı, mide ağrısı ve ayrıca kusma riskini önlemek için yenilmemesi tavsiye edilir. Patates çimlenmeye yeni başladıysa yeşil kabuğu ve mikropları uzaklaştırmak şartıyla tüketebilirsiniz.

Patateslerin zamanından önce filizlenmesini önlemek için onları uygun şekilde saklamak çok önemlidir. Serin, kuru ve ışıktan uzak bir yerde saklanan patatesler daha uzun süre dayanır. Ayrıca, onları diğer yiyeceklerin, özellikle de soğanların yanına yerleştirmekten kaçının. Bunlar ters etkiye neden olabilir ve patateslerinizde mikropların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Patatesleri satın aldıktan hemen sonra yemeyecekseniz, yıkamaktan kaçının. Patatesler su ile temas etmediğinde çok daha uzun süre dayanır. Patatesleri hava geçirmez bir kapta saklamayın. Ortam havasından yararlanabilmelidirler. Işık, patateslerde mikropların ortaya çıkmasının ana nedenlerinden biridir. Bunu önlemek için patateslerinizi güneş ışığı almayan karanlık bir yerde saklayın.