Sperm hakkında bilmeniz gerekenler! Sperm içerisinde neler bulunuyor?

Sperm hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte sperm hakkında hiç duymadığınız gerçekler..

Sperm hakkında bilmeniz gereken birçok enteresan bilgi bulunuyor. Bu bilgileri duyunca çok şaşıracaksınız. Sperm hakkında merak edilenler genellikle internette en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Konuyla alakalı internette birçok farklı arama yapılıyor. Vatandaşlar sperm hakkında öğrenmek istediklerini arama motoru yardımıyla araştırarak meraklarını gideriyor.

Sperm hakkında halk arasında doğru bilinen bir yanlış bulunmaktadır. Halk arasında meni ile sperm aynı şey olarak bilinmektedir. Fakat bu ikisi farklı şeylerdir. Meni, spermi taşıyan sıvıya verilen isimdir. Sperm ise bu sıvının içinde gözle görülemeyecek kadar küçük olan hücrelere verilen isimdir.

Sperm tıp dünyasında konuşulsa da insanlar arasında pek konuşulmaz. Ancak sperm hakkında bilmeniz gereken bazı şeyler var. Sizler için bu bilgileri derledik. İşte sperm hakkında bilinmeyenler..

İşte sperm hakkında bilmeniz gerekenler;

- Sperm içerisinde C vitamini, kalsiyum, protein, sodyum, çinko, sitrik asit ve fruktoz bulunmaktadır.

- Sperm erkeklerin testislerinde üretilir ve her bir spermin olgunlaşması için 10 hafta gibi bir süre gerekmektedir.

- Sağlıklı bir erkek günde ortalama olarak 70 ile 150 milyon arası sperm üretebilmektedir.

- Sperm boşalma yolu ile dışarı atılamadığı taktirde kırılır ve vücut tarafından emilir. Yani üretildiği noktaya dönerek yok olur.

- Erkek vücudu günde milyonlarca yeni sperm üretiyor ve bu spermlerin olgunlaşması ortalama 2-3 ay arasında değişebiliyor.

- Spermin kadın vücudunda yaşama süresi yaklaşık 72 saattir. Fakat doğru koşullarda bu süre 5 ile 7 gün arasına çıkabilir.

- Sperm hücreleri aşırı derecede küçüktür. Bir sperm hücresi 0.002 inch yani yaklaşık 0,00508 cm'dir.

- Vücutta üretilen spermler testislerdeki epididmis adı verilen erbezlerinin üstünde tutulur.