Sperm sayısı azlığı neden olur? Sperm sayısının azalmasına neden olan sorunlar.. Sperm sayısı azlığı birçok erkeği etkileyen bir durumdur. Fakat düzenli olarak test edilmediğinden ve belirtiler bulunmadığından, bu sorundan etkilenen erkekler sperm azlığının farkında değildir. Peki, sperm sayısı azlığı neden olur? İşte yanıtı..

Erkeklerin baba olmasını engelleyen sorunların arasında sperm azlığı sorunuda bulunuyor.

Bebek sahibi olmayı engelleyen erkek kaynaklı sorunlar arasında yer alan sperm azlığının birçok nedeni var.

Yapılan araştırmalara göre son elli yılda sperm sayısı yüzde 50 azaldı.

Peki sperm azalması neden kaynaklanmaktadır? İşte erkeklerin sperm sayısının azalmasına neden olan bazı sorunlar..

Testisler inmemişse

Bilindiği üzere testisler, vücudun dışında bulunan bir torbanın içerisinde bulunuyor. Bunun sebebi ise, vücut sıcaklığının sperm yapımını olumsuz etkilemesidir. Fakat bazı durumlarda, testisler torbaya inmeyerek kasık, karın ve batın içinde kalabiliyor.

Testislerin uzun süre vücut içinde kalması, maruz kaldığı sıcaklık nedeniyle sperm üretememesine neden oluyor. İnmemiş testis olarak adlandırılan bu durumun bebeğin ilk yılında fark edilip çözülmesi son derece önemli. Çünkü aksi durumda sperm üretimi bozulabiliyor.

Hormonlarda yetersizlik

Hormonlar üreme üzerinde çok etkilidir. Hormonların doğru zamanda ve yeteri kadar üretilmesi gerekmektedir. Üreme hormonlarındaki yetersizlik sperm üretimini bozacağı için üremede zorluk, canlı hücre azalması ve sperm hareketlerinde azalmaya yol açmaktadır.

Varikosel oluşmuşsa

Testislerdeki toplardamarların varisleşerek varikosel olarak isimlendirilen hastalığa dönüşmesi de sperm üremesini olumsuz etkilemektedir. Ancak bu problem günümüzde kolayca tedavi edilebilmektedir. Bu sorunun günübirlik ve mikro-cerrahi yöntemler ile, tedavisi mümkün.

Kanal tıkanıklığı sorunu varsa

Testisler normal sperm üretebilse de bazı erkeklerde, bu spermleri taşıyan kanallarda tıkanıklıklar olabiliyor. Bu tıkanıklıklar günümüzde cerrahi yöntemler sayesinde açılabiliyor.

Sigara tiryakisiyseniz

Sigara bağımlığı, sperm sayısını düşüren etkenler arasında başı çekiyor. Sigara dışında alkol ve uyuşturucu bağımlılığı da spermi bozan ve sayısını azaltan etkenler arasında bulunuyor.

Uzun süre ilaç kullanıyorsanız

Bazı hastalıkların tedavisi amacıyla uzun süre kullanılan ilaçlar veya depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar spermi azaltan etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca vücut geliştirme sporu ile ilgilenenlerin kullandığı steroid hormon türevi ilaçlar veya maddeler de sperm gelişimini olumsuz etkileyebiliyor.

Bilinçsiz doğal ürünler alıyorsanız

Sperm sorunları arasında bilinçsizce kullanılan doğal ürünlerde yer alıyor. Kulaktan dolma bilgiler ile kullanılan bazı doğal ürünler sperm üretimi konusunda kişiye sorun çıkartabiliyor. Bu tarz ürünler kesinlikle bir doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Y kromozomu kaybı

Y kromozomu erkekte sperm üretiminden sorumludur. Fakat bazı erkeklerde, Y kromozomu üzerinde eksiklikler olabilmektedir. Durum böyle olunca, üremeyi sağlayan genler de yok oluyor. Silinen genler, sperm üretim düzeneğinin bozulması demektir. Silinme denilen bu durum neticesinde baba olamamayı kader olmaktan çıkaran güç ise günümüzde gelişen tıbbi yöntemler.

Özel bazı biyopsi yöntemleriyle testisten hücre aranarak, içerde kalmış 3-5 sperm bulunabiliyor. Bulunan spermin tüp bebek yöntemleriyle yumurtayı döllemesi ve embriyo oluşması sağlanıyor.