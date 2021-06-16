Sputnik V aşı randevuları açıldı mı? Rus aşısı ne zaman gelecek?

Sputnik V aşı randevuları açıldı mı? Rus aşısı ne zaman gelecek?

Türkiye'de Sinovac ve Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek. Rus aşısını tercih edecek olan vatandaşlar, Sputnik V randevuları açıldı mı sorusunu araştırıyor.

Pandemi ile mücadelede aşılama çalışmaları hız kazanırken, Çin'in Sinovac ve Almanya'nın Biontech aşılarından sonra Rusya'nın Sputnik V aşısı da devreye girecek.

Aşı tercihinde bulunma hakkına sahip olan vatandaşlar, Sputnik V ne zaman gelecek, randevular açıldı mı? sorularına yanıt arıyor.

21 gün arayla iki doz halinde uygulanan Sputnik V aşısı, bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirmesi için her dozun içeriğinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor.

Rus aşısı olmak isteyenlerin gözü, bakanlıktan gelecek açıklamada.. Peki Sputnik V randevuları ne zaman açılacak? Rus aşısı ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler..

RUS AŞISI (SPUTNİK V) NE ZAMAN GELECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz Spuntik V aşısının Türkiye'ye teslim edileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Sputnik V aşısının ilk partisinin Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Pazartesi günü ülkemize giriş yapan aşı Sputnik V aşısıydı. Hem aşı çeşitliliği hem de aşı miktarı anlamında hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Rus aşısının da koruyuculuk oranı çok yüksek, yüzde 97 oranında. 'Adenovirüs' dediğimiz ayrı bir mekanizma ile bağışıklık oluşturuyor. İncelemeler 10-15 sürüyor. Aşı bu hafta geldiği için 2 hafta içinde Sputnik aşısı uygulamaya girmiş olacak" dedi.