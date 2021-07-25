Stres, sindirim sistemini etkiliyor

Farklı hormonların salınımından sindirim sisteminin bozulmasına kadar vücut üzerinde birçok farklı etki gösterebilen yüksek stres seviyeleri, genel sağlığı büyük ölçüde bozabiliyor.

Pandemi başladığından beri herhangi bir sindirim sorunu yaşadınız mı? Eğer öyleyse, sorununuzun çok yaygın olduğunu bilin. Bu gibi durumların ortaya çıkardığı stres, özellikle kendimizi eve kapattığımızda ve beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde sindirim sistemimizi etkileyebilir.

Stres, sindirim sorunlarına neden olan ana etkenlerden biridir. Sindirimi engellemeye ek olarak, mide problemlerinin tekrarlamasına, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere (ishal veya kabız gibi) ve irritabl bağırsak sendromuna neden olur.

UZUN VADEDE KRONİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR

Çünkü tüm sindirim sistemi, sinir hücrelerine sahiptir ve çift yönlü bir yol olarak doğrudan beynimize bağlanır. Stres, bu sinir hücrelerini farklı şekillerde aktive eder ve bu da farklı semptomlar üretebilir.

Midede asit üretimi artar, bu da mide ekşimesine, yanmaya ve ağrıya neden olabilir. Bağırsakta meydana gelen değişiklikler, ishal veya kabızlığa neden olabilir.

Ayrıca iştahımızı kaybedebilir veya daha aç hissedebiliriz, bu da bizi esas olarak dondurma, çikolata ve genel olarak karbonhidratlar gibi bize zevk veren yüksek kalorili yiyecekleri aramaya yönlendirir. Farklı insanların strese farklı tepkileri vardır. Belirli durumların sindirimimizi nasıl etkileyeceği kesin olarak söylenemez. Ancak kısa vadede mide ağrıları, bulantı ve ishalin oldukça sık görülen semptomlar olduğunu söylemek mümkündür. Uzun vadede, gastrit ve irritabl barsak sendromu gibi kronik hastalıklar ortaya çıkabilir veya ağırlaşabilir.

Bu sorunların önlenmesinde doktor sindirim sorunlarınız için fiziksel bir açıklama bulamazsa, midenizi sakinleştirmeden önce zihninizi sakinleştirmeniz gerekebilir. Stresle mücadele etmek için sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak ve iyi uyuyarak üzerinize düşeni yapın. Sindirim sorunlarını aşmanın 3 anahtarı; iyi yaşa, iyi beslen ve rahatlamayı öğren olarak özetlenebilir.

MUTLULUK HORMONU ÜRETİYOR

Sindirim sistemi, vücudumuzda üretilen serotoninin çoğunun salınmasından sorumludur. Serotonin mutluluk hormonu olarak bilinir. Bu hormonun eksikliğinin ruh halimizi doğrudan etkilediğini, bizi endişeli hissettirdiğini ve mutluluk hissini yaşama şansımızı azalttığını biliyoruz. Ayrıca uyku hormonu olan melatoninin üretilmesi için serotonin gerektiği için serotonin eksikliğinde uyku da zorlaşır.

Sindirim sistemi bağırsak geçişinin yanı sıra tokluk hissimizden (stresin iştahı artırmasının nedeni budur) sorumludur. Stresli durumlar, sindirim sistemini etkiler ve vücudu birçok şekilde etkileyen serotonin üretimini engeller. Bağışıklık sistemi de uzun süreli stres olaylarından büyük ölçüde etkilenir.

Günlük stresin, sindirim sistemimiz üzerinde çift olumsuz etkisi vardır. Bir yanda serotonin eksikliği ve bunun bağışıklık sistemini nasıl etkilediğinin bir sonucu olarak yukarıda da bahsedilen birçok sorun ortaya çıkabilir. Öte yandan, hızlı bir yaşam temposunun beslenmemize ve dolayısıyla sindirim sistemimize nasıl zarar verdiği de var.

Alışveriş yapmak, sağlıklı menüler düşünmek ve hazırlamak için az zamanımız varsa, muhtemelen diyetimizi ihmal ederiz. Fast food, önceden pişirilmiş gıdalar ve diğer ultra işlenmiş gıdalar, yemek saatlerinin düzenli olmaması vb. günlük stresin bir sonucudur ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Stres nedeniyle kontrolsüz bir diyet, gaz, kabızlık veya şişkinlik yaşamamıza neden olur. Ama aynı zamanda genel olarak sağlığımızı da etkiler, hiperkolesterolemi, diyabet veya hipertansiyonu tetikleyebilir.

YEMEK YEMEYE ZAMAN AYIRIN

Günlük stresinizin size zarar verebileceğini, örneğin sindirim sağlığınızı doğrudan etkileyebileceğini düşünüyorsanız, kesinlikle durup durumu analiz etmenin zamanı gelmiştir. Yaşam ritminizi gözden geçirin ve onu nasıl daha rahat hale getirebileceğinizi düşünün: Belki sizi gereğinden fazla endişelendiren şeyler vardır ve bunların önemini azaltmaya başlayabilirsiniz. Veya kendinize daha fazla zaman ayırmanız ve stresi azaltmaya yardımcı olacak aktiviteleri yapmanız gerekebilir.

Zaman eksikliği ve stresin diyetinizi ihmal etmenize izin vermeyin. Dengeli beslenmeye çalışın, öğün saatlerine uyun, yavaş çiğneyin ve meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar, beyaz et ve balık gibi size ve sağlığınıza önem veren yiyecekleri yiyin. Günün ana içeceği olarak suyu seçin ve şeker ve aşırı işlenmiş gıda alımınızı azaltın.

STRESİ AZALTMANIN VE SİNDİRİM SİSTEMİMİZİ KORUMANIN YOLLARI

Diyetinize dikkat ederek, biraz egzersiz yaparak ve boş zamanınızın tadını çıkararak, stresten uzak durabilir ve sindirim sisteminize iyi bakabilirsiniz.

Yemeklerinizde bir rutininiz olsun

Her gün saat 18.00'de akşam yemeği yersek, yediğimiz yiyecekleri depolamak için insülin salgılamaktan sorumlu olan parasempatik sinir sistemimiz her gün o sıralarda aktive olmaya alışır. Bu, sindirimimizi daha etkili hale getirir. Bu nedenle yemek yapmak için birkaç saat ayırmak ve aynı saatlerde yemek yemek sindirimdeki stresi yönetmekten sorumlu olan sistemlerin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Sosyal bağlantılarınızı kesmeyin

İnsanların stres atmak için çeşitli aktivitelere ihtiyacı vardır. Sosyal izolasyon, stres tepkilerinin kronik aktivasyonuna yol açar. Bu kronik stres, zayıf bir bağışıklık sistemine yol açar ve bu zayıflık, sindirim sisteminde hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle bizi endişelendiren şeyleri diğer insanlarla veya bir profesyonelle konuşarak streslerimize çözüm bulmamız gerekiyor.

Daha iyi uyku için iyi uyku hijyeni

Yetersiz uyku, stres komplikasyonlarını daha da şiddetlendirir ve stres, kötü uyumamıza neden olabilir. İyi bir uyku hijyeni ile kontrol etmeye çalışmamız gereken bir kısır döngüdür. Ekransız, ışıksız, serin bir ortamda her zaman aynı saatte uyumaya çalışın. Bir rutin oluşturmak işi kolaylaştırabilir ve dinlenirsek ertesi gün daha enerjik ve daha stressiz bir gün geçirebiliriz.

Durum algınızın farkına varın

Bu en karmaşık eylemlerden biridir, ancak işe yarayabilir. Aynı olayla karşılaşan iki kişi tamamen farklı davranabilir. Trafik sıkışıklığında bir kişi en sevdiği müziği açıp olumlu düşüncelere sahip olabilirken, bir diğeri olumsuz haberler dinleyip stresli bir durum yaşayabilir.

Sindirim sistemimizi korumak için psikolojik bir tekniğini kullanabiliriz:

- Durumu değerlendirin,

- Öfkeye kapılmadan önce ona kadar sayın,

- Gerçekten acil bir durumsa stres mekanizmalarınızı ateşleyin.

Fiziksel aktivite yardımcı olabilir

Fiziksel aktivitenin hastalığa karşı korunmadaki rolünü destekleyen kanıtlar çok büyüktür. Sindirim sistemindeki komplikasyonlar, ruh halini güçlendirdiği ve stres tepkilerini engellediği için fiziksel aktivite sayesinde başlangıç ​​riskini azaltan hastalıklar arasındadır.

Elbette önemli bir gerçek, yapmak istersek faydalı olacağıdır. Bunu mecburiyetten yaparsak, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, yüzme, boks, ağırlık kaldırma veya stresi azaltmanıza yardımcı olacak herhangi bir şey olsun, sizi motive eden aktiviteyi bulmanız gerekir.