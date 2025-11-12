Su gibi akan burun akıntısının sebebi: Alerjik Rinit olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halk arasında baharın gelişiyle ortaya çıkan saman nezlesi. Kimine göre tıbbi, kimine göre ise "havalı" adıyla bilinen alerjik rinit, aslında sanıldığından çok daha fazla yaygın bir rahatsızlıktır. Üstelik sadece bir mevsim değil, dikkat edilmediği takdirde hayatın her döneminde sizi yakalayabilir.

GRİP DEĞİL VÜCUDUN SAVUNMASI

Uzmanlara göre bu alerjik rinit; burnun dışardan gelen bazı alerjen maddeleri “tehdit” olarak algılayıp, bağışıklık sistemini alarma geçirmesi ve savunma mekanizmasını devreye sokması durumudur.

Toz, polen, küf, hayvan tüyü gibi zararsız maddeler olabileceği gibi hava kirliliği, sigara dumanı ya da genetik yatkınlıklar da risk faktörleri arasında sayılabilir.

BELİRTİLERE DİKKAT

Alerjik rinitin en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

Su gibi burun akıntısı

burun tıkanıklığı

hapşırma nöbetleri

göz ve burun kaşıntısı

kızarıklık

öksürük

geniz akıntısı ve horlama

koku almakta güçlük

İlkbaharda, ağaçların çiçek açmasıyla beraber görüleceği gibi, yılın farklı zamanlarında da kolaylıkla ortaya çıkabilir. Normalde 2-3 hafta sonra belirtilerin yavaşça azalıp ortadan kalkması beklenir. Eğer daha uzun sürelere yayıldıysa Kulak Burun Boğaz (KBB) ya da Alerji ve İmmünoloji uzmanına gidilmesi gerekir.

KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜR

Her yaştan insanda görülebileceği gibi, bebekler en az rastlananlar arasına girerken, en çok 25-40 yaş arasındaki kişilerde görülmesi riski fazladır. Bununla beraber astım gibi ailesinde alerji hikayesi olup kapalı ortamlarda fazla vakit geçirenler, hava kirliliğine ya da polenlere fazla maruz kalanların da risk grubundadır.

TEDAVİ MÜMKÜN ÖNLEM ŞART

Alerjik rinit tedavisinde kesin bir çözüm olmasa da, doğru yöntemlerle kontrol altına alınabilir. Mümkün olduğunca alerjenlerden kaçınma, bulunduğunuz ortamı sık havalandırma veya doktorun verdiği nazal steroid spreyler gibi ilaçları da kullanmak yaşam kalitesini yükseltmek için çok etkili olabilir.

Kısacası: Alerjik rinit geçici bir nezle ya da basit bir üşütme değil, vücudun tamamen kendini koruma şeklidir. Vücudun uyarısını dikkate almak ise nefesin değerini bilmektir.