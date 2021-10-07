Su teresinin 10 inanılmaz faydası

Sağlık yararları ile dolu lezzetli, koyu yeşil bir bitki olan su teresi, genellikle göz ardı edilir, ancak son derece güçlü bir besin içeriğine sahiptir. İşte su teresi hakkında her şey.

Su teresi, çeşitli sağlık yararları sağlayan, kansızlığı önlemeye, tansiyonu düşürmeye, göz ve cildi korumaya yardımcı olan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir bitkidir.

Bilimsel adı Nasturtium officinale'dir. Su teresi hafif acımsı bir tada sahiptir ve evde yetiştirilmesi kolay bir bitkidir. Salatalarda, çorbalarda, yemeklerde, meyve sularında ve çaylarda kullanılabilir.

100 gr su teresinin besin içeriği şu şekildedir:

Kalori: 17 kcal

Protein: 2.7 gr

Yağ: 0.2 gr

Karbonhidrat: 2.3 gr

Lif: 2.1 gr

A vitamini: 325 mcg

C vitamini: 60.1 gr

K vitamini: 250 mcg

Folat: 200 mcg

Demir: 3.1 mg

SU TERESİNİN 10 FAYDASI

Antioksidanlar, fitokimyasallar ve glukosinolat adı verilen bir maddenin varlığı nedeniyle potansiyel bir antikanser etkisiyle bilinen su teresinin, hücreleri hücre hasarından koruduğu bilinmektedir.

İşte su teresinin 10 faydası:

1. K vitamini kaynağı

Su teresi düşük kalorilidir ancak çok çeşitli besinler içerir. Besin yoğunluğu, bir yiyeceğin içerdiği besinlerin, sağladığı kaloriye göre bir ölçüsüdür. Bu nedenle, su teresi son derece besleyiciliği yoğun bir besindir.

30 - 35 gram kadar su teresi, kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan yağda çözünen bir vitamin olan K vitamini için günlük alınması gereken miktarın yüzde 100'ünden fazlasını sağlar.

Su teresi ayrıca az miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, B6 vitamini, folat, pantotenik asit, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve bakır içerir.

2. Kronik hastalık riskini azaltabilecek yüksek antioksidan içeriği

Su teresi, oksidatif strese yol açan zararlı moleküller olan serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruma sağlayan antioksidanlar adı verilen bitki bileşikleri ile doludur.

Oksidatif stres diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Su teresi gibi antioksidan bakımından zengin besinler, bu hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilecek oksidatif strese karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Su teresi, serbest radikalleri yok etme kapasitesi en yüksek sebzelerden biridir. Ek olarak, araştırmalar su teresindeki antioksidanları daha düşük kanser, diyabet ve kalp hastalığı riskiyle ilişkilendirmiştir.

3. Belirli kanser türlerini önleyebilen bileşikler içerir

Su teresi, fitokimyasallar bakımından da yüksek olduğu için belirli kanser türlerini geliştirme riskinizi azaltabilir.

Su teresi ve diğer turpgil sebzeler, bıçakla kesildiğinde veya çiğnendiğinde izotiyosiyanat adı verilen bileşiklere aktive olan glukozinolatlar içerir. İzotiyosiyanatlar, sülforafan ve fenotil fenotiyosiyanat gibi kimyasalları içerir. Bu bileşikler, sağlıklı hücreleri hasardan koruyarak, kansere neden olan kimyasalları etkisiz hale getirerek ve tümörlerin büyümesini ve yayılmasını engelleyerek kansere karşı koruma sağlar.

Su teresinde bulunan izotiyosiyanatların kolon, akciğer, prostat ve cilt kanserlerini önleyebileceği gösterilmiştir. Ek olarak, araştırmalar su teresinde bulunan izotiyosiyanatların ve sülforafanın meme kanseri hücrelerinin büyümesini baskıladığını göstermektedir.

4. Kalp sağlığına faydalıdır

Su teresi yemek, kalp sağlığınız için çeşitli şekillerde faydalı olabilir. Su teresi, turpgil sebze ailesinin bir parçasıdır. Turpgillerden zengin bir diyet kalp sağlığınıza fayda sağlayabilir. 500 binden fazla kişi ile yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi, turpgil sebzelerin tüketimininin kalp hastalığı riskinde yüzde 20'lik bir düşüş sağladığını gösteriyor.

Su teresi, antioksidanlar beta karoten, zeaksantin ve lutein içerir. Bu karotenoid maddelerin vücuttaki düşük seviyeleri, kalp hastalığı ve yüksek tansiyon ile ilişkilidir. Araştırmalar, yüksek düzeyde karotenoidlerin yalnızca kalp hastalığının gelişimine karşı koruma sağlamadığını, aynı zamanda kalp krizi ve felç riskini de azalttığını göstermiştir.

Su teresi ayrıca iltihabı ve damarların sertliğini azaltarak damar sağlığını iyileştiren nitratlar içerir. Diyet nitratlarının kandaki nitrik oksidi artırarak tansiyonu düşürdüğü de gösterilmiştir.

Ayrıca su teresi, kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını iyileştirebilir. Yüksek kolesterollü hayvanlar üzerinde yapılan 10 günlük bir çalışmada, su teresi özü tedavisinin toplam kolesterolü yüzde 34 ve LDL kolesterolü (kötü kolesterol) yüzde 53 oranında azalttığı görülmüştür.

5. Osteoporoza karşı koruma sağlar

Su teresi, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve fosfor dahil olmak üzere kemik sağlığı için gerekli birçok mineral içerir. Kalsiyumun kemik sağlığı üzerindeki etkileri bilinse de magnezyum, K vitamini ve potasyumun da rolü vardır.

Besin yoğunluğu yüksek sebzeler bakımından dengeli bir diyet, kemik sağlığı üzerinde olumlu bir etki ile ilişkilidir. K vitamini, sağlıklı kemik dokusu oluşturan bir protein olan osteokalsinin bir bileşenidir. Bir çalışmada, en yüksek K vitamini alımına sahip kişilerin, en düşük K vitamini alımına sahip kişilere göre kalça kırığı yaşama riskinin yüzde 35 daha az olduğu görülmüştür.

6. Bağışıklık fonksiyonunu artırır

Su teresi, 30 - 35 gram başına 15 mg C vitamini içerir. Bu, kadınlar için günlük alımın yüzde 20'sini ve erkekler için yüzde 17'sini sağlar.

C vitamini, bağışıklık sağlığı üzerindeki yararlı etkileri ile bilinir. C vitamini eksikliği, bağışıklık fonksiyonunun azalması ve vücuttaki iltihabın artmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Cvitamini, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

7. Zayıflamaya yardımcı olabilir

Özel olarak araştırılmamış olmasına rağmen, su teresi kilo yönetimi için de fayda sağlayabilir. Su teresi son derece besleyici yoğun bir besindir. Bir porsiyonu sadece dört kalori içerir, ancak çok önemli besinler sağlar.

Kilo vermeye çalışıyorsanız, bu besleyici, düşük kalorili sebzeyi diyetinize mutlaka ekleyin.

8. Egzersiz performansını iyileştirebilir

Su teresi yüksek düzeyde nitrat içerir. Nitratlar pancar, turp gibi gıdalarda ve su teresi gibi yeşil yapraklı sebzelerde doğal olarak bulunan bileşiklerdir.

Kan damarlarını gevşetirler ve kandaki nitrik oksit miktarını arttırırlar, bu da egzersiz performansını iyileştirebilir. Ek olarak, nitrat tansiyonu düşürür ve egzersiz sırasında ihtiyaç duyulan oksijen miktarını azaltır, bu da egzersiz toleransını artırabilir.

Pancar ve diğer sebzelerdeki nitratlar üzerine yapılan birkaç çalışma, sporcularda daha iyi egzersiz performansını sağladığını göstermiştir. Bununla birlikte, 7 gün boyunca günde 100 gram su teresi tüketen sağlıklı bireylerle yapılan küçük bir çalışma, su teresinin egzersiz sırasında karbondioksit üretimini artırdığını ve bunun performans üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini buldu.

Önemli miktarda araştırma, nitratların egzersiz performansını iyileştirebileceğini gösterse de, su teresinin egzersiz performansını iyileştirdiğine dair kesin kanıtlar yoktur.

9. Göz sağlığını korur

Su teresi, karotenoid ailesinden antioksidan bileşikler olan lutein ve zeaksantin içerir. Çok sayıda çalışma, lutein ve zeaksantinin göz sağlığı için gerekli olduğunu göstermiştir.

Özellikle gözleri mavi ışıktan kaynaklanan hasarlara karşı korurlar. Lutein ve zeaksantin ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt geliştirme riskinin daha düşük olmasıyla da ilişkilendirilmiştir.

Ek olarak, su teresindeki C vitamini, katarakt geliştirme riskini düşürür.

10. Herhangi bir tarife eklenmesi kolaydır

Su teresi çok çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Bununla birlikte, aktif antioksidan bileşiklerinden en iyi şekilde yararlanmak için çiğ veya hafif buharda pişirilerek tüketilmesi önerilir.

SU TERESİ İÇEREN 3 HARİKA TARİF

Su teresinin tüm faydalarından yararlanmak için günde 20 - 35 gram tüketilmelidir. Su teresi salatalarda çiğ olarak yenebilir veya tüm tariflere eklenebilir. Yemeklere hafif baharatlı bir tat verir, ayrıca meyve sularına ve smoothielere eklenebilir.

1. Akciğer için su teresi suyu

Bu tarif öksürük, bronşit ve astım gibi solunum sistemi sorunlarına karşı ydestek olarak kullanılabilir.

2 demet su teresi, 200 ml portakal suyu ve isteğe göre 5 damla propolisi blenderdan geçirin ve günde 3 defa için.

2. Öksürük için su teresi çayı

Bu çay, solunum yollarından salgıların atılmasına da yardımcı olması için günde 2 ila 3 kez, tercihen ılık olarak tüketilmelidir.

Yarım fincan su teresi ve 100 ml su ile çay hazırlayın. Çayı en az 15 dakika demlenmeye bırakın. Süzün, balla tatlandırın ve ılık olarak için.

3. Limonlu su teresi smoothie

İdeal olan bu içeceği öğün aralarında günde 2-3 defa içmektir, folik asit, demir, B12 vitamini ve C vitamini açısından zengindir. Demir eksikliği anemisine karşı tavsiye edilmektedir.

1 su bardağı su teresi yaprağı, yarım bardak limon suyu ve yarım bardak suyu karıştırın, süzün, ardından bir yemek kaşığı bal ekleyin ve için.