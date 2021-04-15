Sübye nedir, faydaları nelerdir? Sübye şerbeti tarifi..

Osmanlı mutfağının önemli tatlılarından bir tanesi olan sübye, oldukça serinletici olması nedeniyle genellikle yaz aylarında yapılıp tüketilmekteydi. Peki, sübye nedir, faydaları nelerdir?

Özellikle yaz aylarının serinletici içeceği olan sübye, sindirim sistemine iyi gelmesi ve uykuyu düzene sokmasıyla da bilinmektedir.

Sübye, kavun ve badem çekirdeklerinin ezilmesiyle elde edilen öze denmektedir. Türk mutfağının önemli değerleri arasında yer alan bu içecek, sadece kavun çekirdeği ile yapılabildiği gibi yalnızca badem çekirdeğinin özü ile de yapılabilmektedir.

Günümüzde bu içeceğin nasıl yapıldığını merak edenler sübye şerbetinin tarifi hakkında araştırmalar yapmaktadır.

Peki, Sübye nedir, faydaları nelerdir? İşte, sübye şerbeti tarifi...

SÜBYE NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Sübyenin ana vatanının neresi olduğu tam olarak bilinmese de kökeni konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu tarifin yaklaşık 500 yıl önce İspanya'dan göç eden Yahudiler tarafından öğrenildiği düşünülmektedir.

Günümüzde özellikle Tire bölgesinde sıklıkla yapılan aübyenin bilinen pek çok faydası bulunmaktadır. Çabuk bozulduğu için hızlı bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ticari olarak satılan bir içecek olmamıştır.

Bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Uykunun düzene girmesine yardımcı olurken güne güzel bir şekilde başlangıç yapmanızı sağlamr.

Sindirim sisteminin dengelenmesine yardımcı olur.

Kabızlık problemlerinin geçmesinde oldukça etkilidir.

Özellikle yaz mevsiminde buzla servis edildiğinde ferahlatıcı bir etkisi bulunur.

Tok tuttuğu için insanlar tarafından sıklıkla tercih edilen bir şerbettir.

KAVUN SÜBYESİ NASIL YAPILIR?

Sübye içeçeğinin yapımında kurutulmuş kavun çekirdeği, su ve şeker kullanılmaktadır.

Kavun çekirdekleri kavunun lifli kısımlarından ayrılıp yıkanır.

Ardından güneşte iyice kurutulur.

Güneşte kurutulmuş kavun çekirdeklerine çok az şeker eklenip havanda veya mutfak robotunda parçalanır.

Kaynayan suya parçalanmış çekirdekler ve şeker eklenip beş dakika kadar kaynatılır.

Ocaktan alınıp, soğutulur. Buzdolabında bir gece bekletilir.

Rengi beyazlaşan sübye temiz bir tülbentten geçirilip cam sürahiye alınır.

İstenirse buz ilavesi ile soğuk servis edilir.

BADEM SÜBYESİ NASIL YAPILIR?