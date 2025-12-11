Ankara'da yerli mobil dijital röntgen cihazı hizmete sunuldu

- ASELSAN tarafından geliştirilen yerli mobil dijital röntgen cihazı Ankara'da hizmete sunuldu.
- Cihaz, düşük radyasyon seviyesi ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çekiyor.
- Yurt genelindeki hastanelere dağıtımı yapılacak olan cihaz, öncelikle Ankara Onkoloji Hastanesi'ne teslim edildi.
ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil dijital röntgen cihazının hastanelere dağıtımına başlandı.
Düşük radyasyon seviyesi ve yapay zeka destekli yapısıyla öne çıkan cihaz, kullanıcıya tıbbi ve teknik alanlarda destek sunan uygulamalarla birlikte hizmete girdi.
Yurt genelinde dağıtımına bugün başlanan röntgen cihazının Ankara'daki teslimatı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapıldı.
"ÜRETİLEN CİHAZ ŞU AN KULLANILABİLEN CİHAZLARIN ÜST VERSİYONUNDA BİR CİHAZ"
Cihazın teslim törenine Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve ilgili kurum ile kuruluş yetkilileri katıldı.
ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli röntgen cihazının yurt genelinde hastanelerin ihtiyaçlarına göre dağıtımının yapılacağını belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, şunları söyledi:
Üretilen cihaz dünya standartlarında bir kısım özellikleriyle şu an kullanılabilen cihazların üst versiyonunda bir cihaz.
Tamamen dijital bir cihaz ve vatandaşın daha az radyasyon almasını sağlayan, tüm teknolojik donanımlara da sahip bir cihaz olarak hizmete bugün itibarıyla sunulmuş oldu. Bugünden itibaren dağıtımlara başladık. İlk teslimatı burada yapmış olduk.
ASELSAN bu yıl için kapasite olarak 30 tane cihaz üretebildi. Bir sonraki yıl bunu 120-130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak.
Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde bütün planlı hastanelerimize gitmiş olacak.
"CİHAZIN RADYASYONUNUN AZ OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Yerli röntgen cihazının diğer röntgen cihazlarına göre daha az radyasyon yaydığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:
Cihazın özellikle dijital olması, radyasyonun az olması ve yapay zeka destekli olması bizim için çok önemli. Cihaz kullanıcıya tıbbi ve teknik konularda destek veren uygulamaları da barındırıyor.
Artık yapay zekanın birçok konuda devreye girdiği durumda bizim tıbbi cihazlarımızın da bundan eksik kalmaması adına güzel bir örnek. Bu cihazın Türkiye'de yerli bir sermayeyle ve yerli bir mühendisle üretiliyor olması, bizleri derinden mutlu etmesi gerekiyor. Çocuklarımıza da, gençlerimize de bu anlamda ışık tutulması gerekiyor.
Bu bundan sonraki üretimler için de ışık olacak bir durum. İnşallah üretimler ASELSAN ve diğer şirketlerle birlikte devam edecek. Hem sağlık camiamız teknolojiyi üst düzeyde kullanarak daha doğru teşhis koyabilme adına bu cihazlardan istifade edecek, hem vatandaşımız daha az radyasyona maruz kalacak hem de hizmetin daha hızlı sağlanması durumunda sağlık anlamında verimli bir duruma geçmiş olacak.