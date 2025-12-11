Ankara'da yerli mobil dijital röntgen cihazı hizmete sunuldu

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil dijital röntgen cihazının hastanelere dağıtımına başlandı.

Düşük radyasyon seviyesi ve yapay zeka destekli yapısıyla öne çıkan cihaz, kullanıcıya tıbbi ve teknik alanlarda destek sunan uygulamalarla birlikte hizmete girdi.

Yurt genelinde dağıtımına bugün başlanan röntgen cihazının Ankara'daki teslimatı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapıldı.

"ÜRETİLEN CİHAZ ŞU AN KULLANILABİLEN CİHAZLARIN ÜST VERSİYONUNDA BİR CİHAZ"

Cihazın teslim törenine Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ve ilgili kurum ile kuruluş yetkilileri katıldı.

ASELSAN tarafından üretilen yerli ve milli röntgen cihazının yurt genelinde hastanelerin ihtiyaçlarına göre dağıtımının yapılacağını belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, şunları söyledi:

Üretilen cihaz dünya standartlarında bir kısım özellikleriyle şu an kullanılabilen cihazların üst versiyonunda bir cihaz.



Tamamen dijital bir cihaz ve vatandaşın daha az radyasyon almasını sağlayan, tüm teknolojik donanımlara da sahip bir cihaz olarak hizmete bugün itibarıyla sunulmuş oldu. Bugünden itibaren dağıtımlara başladık. İlk teslimatı burada yapmış olduk.



ASELSAN bu yıl için kapasite olarak 30 tane cihaz üretebildi. Bir sonraki yıl bunu 120-130 şeklinde alımlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik hesaplamamız 330 civarında bir cihazı ASELSAN üreterek bizim hizmetimize sunmuş olacak.



Biz de hastanelerimizin ihtiyaçlarına göre dağıtımlarını yapmış olacağız ama bu ilk 30 cihaz bu hafta içerisinde bütün planlı hastanelerimize gitmiş olacak.

"CİHAZIN RADYASYONUNUN AZ OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yerli röntgen cihazının diğer röntgen cihazlarına göre daha az radyasyon yaydığını ifade eden Usta, şöyle konuştu: