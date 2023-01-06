Sünnet olan hacamat günleri 2023: Ocak ayında hangi günler hacamat yapılır

Sünnet olan hacamat günleri 2023: Ocak ayında hangi günler hacamat yapılır

Hacamat tedavisi yaptırmak isteyenler dini açıdan da uygun günleri araştırıyor. Peki 2023 Ocak ayında ne zaman hacamat yapılır? İşte bu ayın hacamat günleri...

Hacamat tedavisi, oldukça eski bir tarihe sahiptir. Peygamber Efendimizin (sav) hacamat yaptırmayı tavsiye ettiği bilinir.

Günümüzde tıp merkezlerinde de uygulanan ve "kupa terapisi" adını alan hacamat, sağlık sorunlarını gidermede etkilidir. Vücuttaki kirli kanın ve toksinlerin atılmasını destekler.

Hacamat olmadan önce en çok dikkat edilmesi gereken kural, hacamatın hacamat günlerinde yapılmasıdır. Hacamat günlerinde yapılan hacamat, diğer günlere göre daha faydalı olacaktır. Dini açıdan da bu günler belirlenmiştir.

Hacamat yaptırmak isteyenler "2023 Ocak ayı hacamat günleri" hakkında araştırma yapıyor.

Peki 2023 hacamat günleri hangileri? 2023 Ocak hacamat tarihleri ne zaman? İşte takvimi...

Ocak 2023 hacamat günleri

Hacamat Günleri belirlenirken Hicri takvimden faydalanılır. Çünkü Hicri Takvim, Ay'ın hareketlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Hicri takvime göre her ayın 15'i, 17'si, 19'u, 21'i, 23'ü ve 25'i hacamat için uygun zamanları gösterir.

2023 yılı için ilk altın hacamat günü; 10 Ocak 2023 olarak tavsiye edilmektedir.



