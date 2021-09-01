Sürekli artış gösteriyor: Mu varyantı nedir, aşılara karşı dirençli mi?

Tüm dünyada Delta varyantı tehlikesi devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü yayınladığı raporda 'Mu' adını verdiği B.1.1621 varyantına dikkat çekti. Peki Mu varyantı nedir, aşılara karşı dirençli mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Ağustos'ta yayınladığı haftalık raporunu, ilk kez ocak ayında Kolombiya'da tespit edilen ve özellikle Güney Amerika'da etkili olan 'B.1.621' varyantına ayırdı.

"Mu Varyantı" olarak adlandırılan varyantın "incelenmesi" gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilen raporda, Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi.

Peki Mu varyantı nedir, aşılara karşı dirençli mi? İşte detaylar...

MU VARYANTI NEDİR, AŞIYA KARŞI DİRENÇLİ Mİ?

DSÖ, 'Mu' adı verilen 'B.1.1621' varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu belirtti. Ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını da ifade etti.

VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR

DSÖ, Mu Varyantı'nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu açıkladı. Buna bağlı olarak da yaygınlığın sürekli artış gösterdiği vurgulandı.

ŞİMDİLİK 'İLGİ VARYANTLARI' ARASINDA

DSÖ, koronavirüs varyantlarını; VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) şeklinde iki sınıfa ayırarak inceliyor.

Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor.

"Mu Varyantı" şimdilik "ilgi varyantları" arasında sınıflandırılıyor.