Sürekli hapşırıyorsanız dikkat! Ev tozuna alerjiniz olabilir

Toz akarları, evlerde milyonlarca sayıda bulunan mikroskobik canlılardır. Çoğu kişi için rahatsız edici olmasalar da, çok zayıflatıcı alerjik reaksiyonlara neden olabilirler.

Akarlar, örümcekler ve akrepler gibi araknid ailesine aittir, Acarina takımı 5 aileye, 18 cinse ve yaklaşık 50 bin türe ayrılmıştır. Dört çift bacakları ve tüyleri vardır ve 0,2 ila 0,4 mm uzunluğundadırlar.

En yaygın olanları Dermatophagoides pteronyssinus ve Dermatophagoides farinae olan toz akarları, özellikle yatak, halı ve koltuk gibi sıcak ve nemli ortamlarda tozda bulunan eklembacaklı sınıfının mikroskobik hayvanlarıdır.

Alerjenler, toz akarlarının dışkılarında ve kabuklarında bulunur, bu nedenle sadece toz akarlarını öldürmek değil, aynı zamanda alerjeni ortadan kaldırmak da önemlidir.

Milyonlarca akar tüm yıl boyunca evlerde bulunur. Çoğu kişi için bunun bir önemi yoktur, ancak toz akarlarına duyarlı kişilerde alerjik rinit veya astım görülebilir. Bu küçük hayvanlar solunum, cilt veya göz sorunlarına neden olabilir.

Bir yatakta 2 milyona kadar toz akarı bulunabiliyor

Çıplak gözle görülmeyen akarlar sadece 6 hafta yaşar. Ancak yüksek hızda çoğalırlar. Özellikle ortam sıcak ve nemliyse, ev temizliğini çok yapmıyorsanız veya yatak odanızda giysileriniz bir kumaş parçasının üzerine yığılmışsa akarlar çok hızlı üreyebilirler.

Ölü bile olsalar bu küçük hayvanlar kalıntılarında alerjiye neden olan maddeler barındırırlar. Toz akarları yumuşak ve sıcak çarşafları severler. Her gün ve her gece kaybedilen deri ve saç parçacıklarıyla beslendikleri için yatak onlar için harika bir yaşam alanıdır. Bir yatak 2 milyona kadar toz akarı içerebilir. Yatak takımlarına ek olarak, özellikle perdeleri, kanepeleri, sandalyeleri, döşemeli mobilyaları, doldurulmuş oyuncakları, kilim ve halıları severler. Toz yuvası oluşturan her şey onlar için iyi bir yaşam alanıdır.

Toz akarı alerjisinin belirtileri

Toz akarı alerjisine aslında toz akarlarının kendilerinden değil, çoğunlukla ölü akarların kalıntıları ve dışkıları neden olur. Ev tozunun solunmasından kaynaklanan semptomlar tüm yıl boyunca mevcut olabilir, ancak akarlara maruz kalmanın en yoğun olduğu sonbaharda, kış aylarında (ev daha az havalandırılır ve daha fazla ısıtılır) ve üreme dönemlerinde daha sık görülür.

Toz akarları, esas olarak solunum yolu hastalıklarına, aynı zamanda cilt ve göz rahatsızlıklarına yol açar. Başlangıçta belirtiler şunlardır:

- Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı,

- Hapşırma,

- Kuru öksürük,

- Bronşit,

- Göz sulanması,

- Rinit,

- Tükenmişlik,

- Baş ağrısı.

Başlıca tehlikesi, özellikle geceleri boğulma, hırıltılı solunum ve aşırı öksürük belirtileriyle gerçek bir astıma dönüşmesidir. Ayrıca konjonktivit veya egzama gibi ciltte kızarıklıklar da oluşabilir. Toz akarlarına alerjisi olan bir çocuğun astım geliştirme riski 5 kat daha fazladır.

Toz akarlarına alerjisi olan kişilerde rinit, sıcaklık değişiklikleri sırasında veya sabah uyanınca ortaya çıkabilir, koku alma duyusunda azalmaya neden olur, tekrarlayan soğuk algınlığının ortaya çıkmasına neden olur.

Toz akarı alerjisi nasıl önlenir?

Akarların alerjik komplikasyon riskini sınırlamak için bu hayvanların ev veya apartman içinde üreyebilecekleri tüm mekanları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak gerekir.

Tozu ve dolayısıyla akarları önlemek için haftada 2 ila 3 kez zemini ve ayrıca kanepe veya şilte gibi yerleri süpürmek gerekir. Bazı markalar, mikro organizmalara ve alerjenlere karşı savaşan HEPA filtreli ürünler satmaktadır.

Ayrıca mobilyadaki tozu, yalnızca toz akarlarını hareket ettiren ancak yok etmeyen tüy süpürgelerle değil, nemli bir bezle temizlemelisiniz.

Çarşaflar, örtüler, battaniyeler her hafta 60°C'de, toz akarlarının yaşayamayacağı bir sıcaklıkta temizlenmelidir. Yatak bütün gün açık olmalıdır. Akar önleyici bir kılıfınız yoksa, alerjenleri temizlemek için yatağı ayda bir kez süpürmeniz önerilir. Bir başka ipucu ise yatağa karbonat serpmektir. 3 saat bekletin ve sonra süpürgeyle çekin. Bunu her 2 ayda bir yapabilirsiniz.

Perdeler, çarşaflar, yorganlar ve minderler aylık bakım gerektirir. Doldurulmuş oyuncaklar ve ayrıca köpek veya kedi sepetleri de düzenli olarak temizlenmelidir.

Halı, kilim ve kumaş koltuklar özenle temizlenmelidir. Ayrıca çok sayıda kitap, oyuncak, kuru çiçek ve dolap kullanmayın ve yastıklı oturma yerine sahip sandalyelerden uzak durun.

Halı, kilim ve kanepelerdeki toz akarlarının yoğunluğunu azalttıkları için sprey veya toz şeklinde böcek kovucular kullanabilirsiniz. Odaları düzenli olarak havalandırın. Ggünde en az 20 dakika, tercihen sabahları havalandırmak gereklidir. Alerjisi olan kişiler, kendilerini doğrudan toz akarlarına maruz bırakacak süpürme veya yoğun temizlik çalışmalarından kaçınmalıdır.

Toz akarları en çok yatakları severler. Yatağın sıcaklığı ve uyuyan kişinin teri üremeleri için ideal koşullardır. Akarlar ayrıca insan kepeği, saç, tırnak kalıntılarıyla da beslenirler.

Toz alerjisi soğuk algınlığından nasıl ayırt edilebilir?

Soğuk algınlığı, alerjik rinite oldukça benzer belirtilere neden olur. Alerjik riniti soğuk algınlığından ayırt etmeyi mümkün kılan şey, belirtilerin anormal derecede uzaması (örneğin birkaç hafta süren bir soğuk algınlığı) veya belirli durumlarda belirtilerin şiddetlenmesidir (kırsalda seyahat veya yetersiz havalandırılan yüksek konsantrasyonda toz ve toz akarları bulunan yerlerde).

Doğru teşhis tedavi için çok önemlidir. Ev tozu akarlarının viral enfeksiyon riski yüksektir. Ev tozu akarları solunum yollarını etkiler ve enfeksiyona yatkın hale getirir. Bu da belirtilerin ağırlaşmasına neden olur.

Toz akarları nasıl yok edilir?

Elektrikli süpürgeler ve çamaşır makineleri, toz akarlarının ana düşmanlarıdır, ancak onlardan tamamen kurtulmak imkansızdır. Tüm evler, en temiz olanlar bile, toz akarları barındırır.

Bu istenmeyen toz akarlarıyla mücadele etmek için bu ipuçlarını deneyebilirsiniz:

- Döşemeli mobilyalardan ve kuş tüyü yorgan ve yastıklardan kaçının.

- Perdeleri panjurlarla değiştirin.

- Halı ve kilimleri yıkanabilir, düz zeminlerle değiştirin.

- Halıları şampuanlayın.

- Perdeleri, minderleri ve kilimleri makinede yıkayın.

- Sentetik malzemeden yapılmış, akar önleyici çarşaflar kullanın.

- Ranzalardan kaçının, altında uyuyan kişi daha fazla toz akarları solur.

- Çarşafları ve kıyafetleri mümkünse yatak odasının dışında saklayın ve açık alanda, yerde saklamayın. Gardırop kullanın.

- Giysilerin üzerine toz bulaşmasını önlemek için mobilyaları mümkün olduğunca kapatın.

- Yıllardır bir köşede duran ve artık kullanılmayan eşya yığınlarını atın.

- Sabahları yatakları havalandırın.

- Düzenli olarak her hafta ve uygun ekipmanla (HEPA filtre) yataklarınızı temizleyin.

- 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda düzenli olarak en fazla 2 haftada bir yatak takımlarınızı yıkayın.

- Çarşafları haftada bir değiştirin.

- Doğal kuş tüyü yorganlardan kaçının.

- Halı yerine parke ve muşamba tercih edin.

- Perdeleri ve minderleri 60°C'de yıkayın.

- 60°C'de makinede yıkanabilir yumuşak oyuncaklar tercih edin.

- Özellikle soğuk ve kuru havalarda sabahları yatakları ve odaları günde en az yarım saat havalandırın.