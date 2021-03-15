Süresi biten engelli raporu nasıl yenilenir? Süreli engelli raporu yenileme işlemi..

Sağlık Bakanlığı süresi dolan engelli raporlarına ilişkin son dakika yeni bir karar alındığı açıklandı. Süreli engelli raporu olan vatandaşlar, rapor yenileme işlemine dair detayları araştırıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Süreli Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Alınan Tedbirler konulu resmi yazı yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre süresi dolan engelli raporları koronavirüs tedbirleri nedeniyle otomatik olarak bir süre daha geçerli sayılmıştı. Ancak normalleşme adımlarıyla birlikte, süresi dolan engelli raporuna sahip bireylerin, yenileme işlemlerini başlatmaları gerektiği duyuruldu.

Engelli ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini için alınan raporlar artık hastanelerde yenilenebilecek.

Bu açıklamanın akabinde engelli vatandaşlar, süreli rapor yenileme nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

İşte süreli engelli raporu yenileme işlemine dair merak edilenler..

SÜRELİ ENGELLİ RAPORU YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI MI?

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın imzalı resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Engelli raporları ve kronik hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında alınan tedbirler 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-E.1226 sayılı yazımız ile duyurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan yeni bir sürece girilmiştir.

Bu itibarla süresi 1 Ocak 2020 sonrasında dolmuş süreli engelli raporlarının ikinci bir talimata kadar geçerli kabul edileceğinin belirtildiği 19 Ağustos 2020 tarihli ve 23642684-010.99-E.1226 sayılı yazımızda kayıtlı duyurumuzun ikinci maddesi 15 Mart 2021 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren sağlık hizmet sunucularınca bahse konu raporların yenilenme talepleri karşılanacaktır.

Sağlık kurullarında yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla raporların yenilenmesinin sürece yayılması uygun olacağından, bahse konu raporlara istinaden sağlanan istisna, indirim, sosyal hak ve yardımların üç ay süreyle daha devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

ENGELLİ RAPORU NASIL YENİLENİR?

2021 yılında engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi yapmak için İl Sağlık Müdürlüklerine ziyaret gerçekleştirilmeli ve engelli sağlık kurulu raporu yenileme talebini belirten dilekçe teslim edilmelidir.

Bu kapsamda engelli vatandaşlar kendi ikamet illerinde yer alan Sağlık Müdürlüklerine giderek, temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurmalı ve teslim etmelidirler.Aynı anda, gerekli evrakların da teslimi yapılır.

İşlem ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, onay verilir. Bu kapsamda yönlendirme yapılan, tam donanımlı bir devlet hastanesinde yeniden muayene işlemleri gerçekleşir. Tüm tetkikler ardından güncel rapora sahip olunur.