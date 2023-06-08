Süte limon sıkın, 1 gece bekletin! Limonlu sütün mucize faydası.... Limonlu süt kulağa garip gelse de, eklem ve kas ağrılarını geçirmesiyle deneyenlerin favorisi oluyor. 1 bardak sütün içine sıkacağınız limon, bakın ne mucizelere vesile oluyor.

Her derde şifa kaynağı olan limon ve sütün bir araya gelmesi, ilaç etkisi yaratıyor.

Deneyenin bir daha vazgeçemediği limonlu süt, kas ve kemik ağrılarını şıp diye bitiriyor.

Ertesi sabaha dipçik gibi uyanmanızı sağlayacak olan limon ve süt karışımı, oldukça basit bir tarifle hazırlanıyor.

Limonlu süt, düzenli kullanılması durumunda çok sayıda sorunun ortadan kalkmasını sağlıyor. Özellikle eklem ağrılarına iyi geldiği bilinen bu karışımı doktorunuza danışarak tüketmelisiniz.

Peki, limonlu süt nasıl yapılır? Limonlu sütün faydaları nelerdir? Limon ve süt karışımı neye iyi gelir? İşte etkileri...

Limon ve süt karışımı

1 su bardağı süt

Yarım limon

Yapılışı:

Bir su bardağı sütün içine yarım limon sıkılır ve karıştırılır. Hazırlanan karışım buzdolabında 4-5 saat kadar bekletilir.

Yoğurt kıvamı alan limonlu süt, yatmadan önce bir bardak olacak şekilde 21 gün boyunca düzenli olarak tüketilir.

Limonlu sütün faydası

Düzenli tüketimde eklem ağrılarınızın azaldığınız ve daha rahat hareket ettiğiniz fark edeceksiniz. Kas ve iskelet yapısını sağlamlaştıran limonlu süt, iç hastalıklara da iyi gelecektir.