Sütünüze 1 kaşık iğde tozu atın, sırt ağrınızı unutun İğde çekirdeğin tozu, kıkırdak üretir ve süt ile karışımı ise eklem ve sırt ağrılarını tedavi eder.

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İğde, özellikle Akdeniz bölgesinde yetişen ve bu bölgelerde geleneksel olarak kullanılan bir meyvedir.

Taze olarak tüketilebileceği gibi, kurutularak da saklanabilir. Kurutulmuş iğde, şekerleme yapımında veya tatlılarda kullanılabilir.

Ayrıca, iğde reçeli veya iğde şurubu gibi gıda ürünleri de hazırlanabilir.

İğde ayrıca sağlık açısından da bazı faydalar sunabilir. İçeriğinde lif, antioksidanlar ve C vitamini bulunur. Bu nedenle, sindirim sağlığını desteklemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve antioksidan koruma sağlamak için iğde tüketimi önerilir.

İğde çekirdekleri öğütülerek toz haline getirilir ve satılır. İğde çekirdeği tozunun faydaları ise duyanlar şaşırtacak kadar ilginçtir.

Özellikle sütün içine katılarak içildiğinde, ciddi faydalar sağlar.

İğde-süt karışımı faydaları

İğde, kemik kırıkları ve çatlaklarını tedavi etmeyi sağlar.

İğde çekirdeğin tozu, kıkırdak üretir ve süt ile karışımı ise sırt ağrısını geçirir.

İğdenin çok güçlü bir antioksidan etkisi vardır ve K vitamini ile midenin ve bağırsakların enfeksiyonunu azaltır, yara ve ödeme karşı mücadele eder.

İğde tozu, pıhtılaşan beyaz kan hücrelerinin miktarını azaltır ve kalp hastalığın riskini düşürür.

Lif bakımından zengin ve bir kalsiyum kaynağı olduğu için, yaşlılar ve emziren anneler için tavsiye edilir.

C vitamin bakımından oldukça zengin olan iğde meyvesi soğuk algınlığı ve gripte de kullanır.