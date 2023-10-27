Taban ağrısının sebepleri! Topuk dikenine karşı obezite ve yanlış ayakkabıya dikkat... Ülkemizde sık görülen bir sorun olan topuk dikeni belirtileri elektrik çarpması veya çivi-iğne üzerinde yürüme olarak tarif edilebilir.

İHA

Günlük hayatı büyük etkileyen sorunların başında topuk dikeni geliyor...

En çok obezite ve yanlış ayakkabı giymekten kaynaklanan ve yaşam kalitesini düşüren topuk dikeni, ülkemizde sık görülen bir sorun olarak biliniyor.

Belirtileri elektrik çarpması veya çivi-iğne üzerinde yürüme olarak tarif edilen topuk dikeni, şiddetli ağrı yaşattığı için hastaları gündelik hayattan da koparabiliyor.

Topuk dikenin sebepleri

Topuk dikeninin temel nedeninin, topuk kemiği ile ayak tabanını birleştiren plantar fasya adı verilen bağ dokusunun zorlanması ve gerilmesi.

Bu bağ dokusu topuk kemiğinden köken alır ve ayak parmaklarına kadar uzanarak ayak tabanının yapısını oluşturur.

Uzun süreli rahatsızlıkta topuk kemiğinin altındaki sürekli ödem ve çekme neticesinde kemik çıkıntı meydana gelir ve bu çıkıntıya topuk dikeni adı verilir.

Obezite ve yanlış ayakkabı

Obezite, uygun olmayan ayakkabı kullanılması, sert zeminlerde yürüyüş ve koşu, fazla ayakta kalmak, taban düşüklüğü risk faktörleri arasındadır.

Hastalığın en yaygın belirtisi ise topuk altında hissedilen şiddetli ağrıdır.

Özellikle sabahları ilk adımı attığınızda ağrı daha yoğundur.

Tabanda yanma hissi

Hasta bu hissi elektrik çarpması veya çivi-iğne üzerinde yürüme olarak tarif edebilir.

Ayak tabanında ağrı ve yanma hissi de görülebilir. Ağrı birkaç saatte kaybolur ve akşama doğru tekrar ortaya çıkar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)