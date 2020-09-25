Tabipler Odası, şehir hastanelerini gereksiz olarak görüyor

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, şehir hastanelerinin pandemiyle mücadelede çözüm olamayacağını savundu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" olarak nitelendirdiği şehir hastanelerinin yapımına hız verdi.

Son yıllarda yurdun dört bir yanına muhalefetin itirazlarına rağmen yapılan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüs salgınının olduğu dönemde iyice anlaşıldı.

Öyle ki; pandemi döneminde Türkiye'nin başarısı dünya medyasının da ilgisini çekti. Amerikan CNN, İngiliz BBC, Türkiye'ye gelerek şehir hastanelerini görüntüledi, başarıyı dünyaya gösterdi.

Dünyayı kendine hayran bırakan beş yıldızlı otel konforundaki şehir hastaneleri, Türk Tabipler Birliği'ni memnun etmedi.

Muhalefet partisi gibi hareket eden meslek odası, yine şehir hastanelerine karşı bir açıklama yaptı.

PKK AJANSINA KONUŞTU

Terör örgütü PKK'nın yayın organı olarak bilinen Mezopotamya Ajansı'na konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Şehir hastaneleri pandemiyle mücadelede bir çözüm olmayacak." dedi.

Çamlı, haberin devamında da şehir hastaneleriyle ilgili farklı suçlamalar ortaya attı ve ne kadar hastane açılırsa açılsın işe yaramayacağını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasını istemişti.

CHP ve HDP ise bu önerinin karşısında durdu.

Önümüzdeki süreçte nelerin olacağı merak konusu.

Devlet Bahçeli: Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır haberi