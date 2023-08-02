Tahılların efsanesi: Amarant nedir, faydaları nelerdir? Amarant tohumu nasıl tüketilir? Antik kavimlerin protein kaynağı olan Amarant, market raflarında yerini aldı. Günümüzün beslenme trendlerinde tercih edilmeye başlanan Amarant nedir ve faydaları nelerdir merak ediliyor. Amarant nasıl tüketilir konusunda da yanıt aranıyor. İşte Amarant hakkında bilgiler...

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Marketlerde kuru fasulye, pirinç, nohut gibi baklagillerin yanında yerini alan Amarant, tüketicinin dikkatini çekti.

Minik tohumlar halinde olan Amarantı görenler, araştırmaya başlıyor.

Ana vatanı Güney Amerika olan ve diğer adı ”horoz ibiği” olan Amarant yüksek düzeyde doymamış yağ asitleri, diğer tahıllara göre daha yüksek protein içeriyor.

Amarant, kinoadan sonra protein değeri en yüksek 2 tahıldır.

100 gram amarant tohumu tükerek günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Amarant tohumu özellikle vejetaryen, vegan ve glutensiz diyetler için ideal bir seçenektir.

Peki, Amarant nedir ve ne işe yarar? Amarant faydaları nelerdir? Amarant nasıl tüketilir? İşte detaylar...

Amarant faydaları

Amarant kötü kolesterolün düşmanıdır. Kolestrol düşürmeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeleme özelliğine de sahiptir. Bu sebeple diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

Kadınlarda sıklıkla görülen göğüs kanserinin önlenmesinde etkili bir besin maddesidir.

İçeriğinde yoğun bir şekilde lif bulunur. Bu nedenle sindirim sisteminin harekete geçmesine yardımcı olarak kişilerin daha rahat zayıflamasını sağlar.

Tok tutma özelliği nedeni ile kişilerin kolay bir şekilde zayıflamasına yardımcı olur.

Amaranth tohumu içinde yüksek oranda kalsiyum bulunur. Böylece kemiklerin güçlenmesini ve iskelet sisteminin korunmasını sağlar.

Gluten bulundurmadığı için çölyak hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilen bir besindir.

Amarant nasıl tüketilir?

Amaranth, tohumları, yaprakları ve çiçekleriyle tüketilebilecek çok yönlü bir bitkidir.

Tohumlar genellikle kaynatılarak veya patlatılarak tüketilir. Kaynatıldığında, bu tohumlar bir doku oluşturur ve genellikle kahvaltıda yulaf ezmesi veya diğer tahılların yerine kullanılır.

Popcorn gibi patlatılarak, atıştırmalık olarak veya mısır gevreği yerine tüketilebilir.

Ayrıca amaranth tohumunu bir çorbaya veya pilava ekleyerek de kullanabilirsiniz.