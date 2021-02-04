Takviye edici gıda nedir, ne işe yarar? Gıda takviyeleri zararlı mı, nasıl kullanılmalı?

Takviye edici gıda nedir, ne işe yarar? Gıda takviyeleri zararlı mı, nasıl kullanılmalı?

Koronavirüs pandemisiyle satışları ve reklamları artan takviye gıda ve vitamin tarzı ürünlerin yanlış kullanımının ölümlere neden olduğunu hatırlatan uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

doğal organik ve zararsız olduğu iddiasıyla reklamı yapılan bitkisel ürünler, vitaminler, mineraller ve gıda takviyelerinde artış olduğunu, bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası ciddi sağlık sorunlarının yanında ölümlerin de meydana geliyor.

Gıda takviyesi adı altında kullanılan ürünlerin bakanlık onaylı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle salgı sürecinde bağışıklık sistemini ve vücut direncini arttırmak için yönelinden gıda takviyeleri, doktor kontrolünde alınmalıdır.

Peki herkesin merak ettiği takviye edici gıdalar nelerdir, ne işe yar? Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalıdır?

TAKVİYE EDİCİ GIDA NEDİR?

Takviye edici gıdalar, günlük beslenmeyi pekiştirmek adına alınan dozu belirlenmiş ürünlerdir. Bu gıdalar, mineral, vitamin, karbonhidrat, protein, yağ gibi farklı besin ögelerinden hazırlanır.

Takviye edici gıdalar ya da bilinen adıyla gıda takviyeleri; 5996 sayılı Kanun kapsamında “normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya karışımlarının, kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak tanımlanmıştır.

GIDA TAKVİYELERİ NEDEN KULLANILIR?

Takviye edici gıdalar, herhangi bir hastalığı önleme veya tedavi etme işlevine sahip olamaz ve beyan edilemez.

Bu ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili yönetmelikleri doğrultusunda ve belirli kurallar çerçevesinde üretilir. Ürün içerisinde bulunabilecek bileşenler ve bitkiler bakanlık tarafından belirlenir.

İnsanların, yaşa, cinsiyete, mevsime, hastalık durumuna, hamilelik durumuna, bulunduğu coğrafi konuma vb. birçok koşula göre ihtiyaçları değişebilir. Özel koşullarda, normal gıdalardan alınan besin öğeleri ve mineralleri desteklemek için “takviye edici gıda” ihtiyacı ortaya çıkabilir.

GIDA TAKVİYELERİ ZARARLI MIDIR?

Alınan gıda takviyeleri gerçek besinlerin yerini tutamaz. Taze meyve ve sebze gibi besin maddelerinin vücudumuza sunduğu faydalı ve koruyucu hazineyi takviye gıdalarda, vitamin ve mineral haplarında bulunmamaktadır.

Sağlığınıza fayda sağlayacağını düşünürken fazla miktarda aldığınız gıda takviyeleri, hücresel zehirlenme veya diğer besinlerin emiliminin azalması gibi bazı problemlere yol açabilir.

Bununla birlikte, özellikle tedavi dönemlerinde almakta olduğunuz tedavilerle etkileşime geçerek yan etkilerini azaltabilecekleri gibi yan etkileri arttırması da mümkündür.

Bu da, hastalığınız için çok olumsuz sonuçlar doğurabilir. Böylesine bir durum iki tarafı keskin bir kılıç gibidir.

Vücudumuza faydası dokunsun diye aldığımız takviye ürünler, doğal olarak oluşan koruma hareketini engelleyebilir. Bu nedenle, daha fazla gıda takviyesi alarak daha iyi olacağınızı düşünmemeniz gerekir.